汽車工業帶動 大陸17城市上半年經濟成長優於平均

中國今年上半年的經濟成長率為5%，據統計經濟總量占全中國4成以上的GDP兆級城市中，有17個上半年經濟成長率優於5%。分析指出主要受於新能源汽車工業發展所帶動。

據第一財經報導，近日中國26個GDP兆級城市陸續公布了今年上半年的經濟成長率數字，其中有17個城市的成長速度在5%以上，且經濟總量約占全中國的1/4，成為帶動全中國經濟成長的引擎。

在17個城市中，又以泉州、蘇州、福州和重慶等4城表現最亮眼，上半年的經濟成長率分別為6.7%、6.2%、6.2%和6.1%。

報導分析，帶動這17個城市成長的動力，有的是原有主導產業遭遇挫折後的回升，也有新的產業爆發，尤其是有新能源汽車加持的城市表現亮眼，一些新投產的製造基地產能釋放後快速成長。

以重慶為例，帶動成長的主要動能是新能源汽車。今年上半年，重慶汽車產業增加值年增30.3%，帶動全市規模以上工業成長5.1個百分點，對全市工業成長的貢獻達59.7%。其中，6月份汽車產業增加值年增28%。

報導引述重慶市統計局工業處處長吳丹分析，目前重慶汽車產業成長核心仍在於新能源車企賽力斯，多個車款銷售成績亮眼。受到賽力斯的帶動，產業鏈上多個企業亦高速成長。另一方面，部分燃油車市場占比較大的車企，銷售量則有不同程度下降。

此外，車企比亞迪在全中國多地設生產基地。其中，合肥和鄭州的新基地投入生產後，對於當地經濟表現帶動的效應明顯，今年上半年，合肥和鄭州規模以上工業增加值分別達到15%和12%，實現了高速成長。