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陸車市價格戰暫緩？多家車企宣布即將結束相關優惠

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
此前在車市掀起降價潮的「卷王」比亞迪，7月25日上市的2025款宋PLUS DM-i，售價相較老款榮耀版車型上調人民幣6000元。（圖／取自IT之家）
此前在車市掀起降價潮的「卷王」比亞迪，7月25日上市的2025款宋PLUS DM-i，售價相較老款榮耀版車型上調人民幣6000元。（圖／取自IT之家）

自德國汽車大廠寶馬（BMW）在7月退出價格戰，各系新車陸續上調價格，目前已有約十家車企被曝剛進，最新消息指出，理想汽車後續將收縮權益，8月理想L6的補貼政策將減少，原本優惠五千的活動將於8月中結束。

繼BMW全系產品的價格均有所上調，漲幅在人民幣3萬元到5萬元不等。奧迪和賓士也被曝逐步收縮優惠力道。上海綠地寶仕銷售人員對上海證券報記者表示，「寶馬現在已經開始退出價格戰，我們可能會減量生產，保證質量，不會再像以前一直讓價了。」

第二波退出潮為本田、豐田、大眾、富豪等主流外資或合資品牌，從7月起調整終端政策，降低終端優惠力度，或不再進一步降價。

第三波則輪到大陸自主品牌。此前在車市掀起降價潮的「卷王」比亞迪，7月25日上市的2025款宋PLUS DM-i，售價相較老款榮耀版車型上調人民幣6000元，但增加多項配置，以及升級智慧座艙、混動技術等。

藍鯨財經指出，大部分車企終端「漲價」是相對於此前較大優惠折扣價格而言的，並非在官方指導價上直接提價，也就是說優惠幅度減少了，消費者後續買車或許將會越來越貴。

大陸乘聯會秘書長崔東樹7月29日發文表示，下半年的價格戰可能會出現趨緩的現象。經過上半年激烈競爭，市場可能會逐漸形成新的價格平衡點。

崔東樹指出，部分廠家意識到價格戰沒有可持續性，但是沒有誰會主動回收，因為沒有一個體制控制各家政策步驟，所以價格戰前期的只會繼續打下去。然而，車企持續的單車虧損不是長久之計，在經過一輪價格戰後，車企可能會重新評估其價格策略，尋求更加穩健的盈利模式，目前來看最快捷降庫存的方式就是減產穩定體系。

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