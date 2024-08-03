維護國家金融穩定 中國人民銀行上半年五大工作成果

中國人民銀行8月1日召開2024年下半年工作會議，會中總結2024年上半年五項工作成果，包括統籌把握短期與長期、穩增長與防風險、內部與外部的關係，著力支持經濟高質量發展，切實維護國家金融穩定安全，持續深化金融改革開放，有效加強金融管理服務。

根據中國人民銀行官網，在貨幣政策方面。2024年一季度，下調存款準備金率0.5個百分點、支農支小再貸款再貼現利率0.25個百分點，引導5年期貸款市場報價利率（LPR）下降25個基點。二季度，設立人民幣5,000億元科技創新和技術改造再貸款、3,000億元保障性住房再貸款，出台房地產金融支持政策組合。三季度，下調公開市場7天期逆回購操作利率、常備借貸便利利率各0.1個百分點，進一步引導貸款市場報價利率和中期借貸便利利率分別下行0.1個百分點和0.2個百分點。此外，推動改革季度金融業增加值覈算，整治違規手工補息和資金空轉，促進貨幣信貸均衡平穩增長。

在宏觀審慎政策和系統性金融風險防控體系方面。金融支持地方債務風險化解取得階段性成效。積極支持房地產市場平穩發展，下調個人住房貸款首付比，取消全國層面個人住房貸款利率政策下限，下調住房公積金貸款利率。金融風險防範、預警和處置機制加快完善。推進大陸國內系統重要性銀行附加監管。完善系統重要性保險公司監管框架。加強網路金融、非銀領域宏觀審慎管理。

金融改革開放和國際金融治理合作方面，完善債券市場制度，強化債券市場監管，使金融高水平開放穩步擴大，完善境外機構投資者資金管理。加強跨境貿易投資便利化政策供給。人民幣國際化服務實體經濟能力持續提升，加強外匯市場監管，提升外匯儲備經營管理能力，利用多邊平台加強宏觀政策協調，參與國際規則制定。推動國際貨幣基金組織份額總檢查。做好中美、中歐金融工作組工作。完善與國際清算銀行人民幣流動性安排。以及做好國際貨幣基金組織在陸設立上海區域中心相關工作。

金融服務和管理水平方面。中國人民銀行法、金融穩定法、反洗錢法等重要立法修法取得進展。統籌推進金融支持長江經濟帶、西部陸海新通道等重點地區高質量發展，穩步推進金融服務鄉村振興，提升重點人群支付服務便利性，推進數字人民幣研發和應用。並在國家金庫工程建設取得階段性進展，推動地方徵信平台實體化、市場化轉型升級。迎接第五輪反洗錢國際評估準備工作。

最後是全面從嚴治黨向縱深推進，全力配合二十屆中央巡視，堅持邊巡邊改，立行立改。加快領導班子和幹部人才隊伍建設，堅持忠誠、乾淨、擔當的用人導向。推動內部巡視整改成果運用不斷深化，正風肅紀反腐取得新成效。