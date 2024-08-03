更著力民生消費 中國人民銀行提下半年五工作重點

中國人民銀行1日召開2024年下半年工作會議，會議部署下一階段工作，並提出下半年五項重點工作。包括把著力點更多轉向民生消費、更大力度推動大宗耐用消費品以舊換新落地，並且持續防範化解重點領域金融風險、金融支持融資平台債務風險、房地產金融風險。

一是繼續實施穩健貨幣政策。加大金融對實體經濟的支持力度，把著力點更多轉向民生消費。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。推動社會綜合融資成本穩中有降。強化預期引導，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，防範匯率超調風險。

二是持續支持科技、綠色和民營經濟等已出台政策，用好結構性貨幣政策工具，激勵引導金融機構優化信貸結構。更大力度推進金融支持大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新。建立健全重點領域統計監測和考核評估體系。深入開展科技、綠色、中小微企業、鄉村振興等金融服務能力提升工程。

三是持續防範化解重點領域金融風險、金融支持融資平台債務風險、房地產金融風險，落實3000億元保障性住房再貸款政策，促進加快建立租購並舉的住房制度。推動建立權責對等、激勵相容的風險處置機制。

四是深化金融改革開放和國際金融合作。持續加強金融市場建設和制度型開放，完善債券市場法制，推動票據市場健康發展，完善銀行間市場登記、托管、清算等業務，持續改善債券市場直接入市等運行機制。並支持建設上海國際金融中心，提升香港國際金融中心地位，推進人民幣國際化、本外幣一體化資金池試點，完善存量人民幣資金池和自由貿易帳戶管理。支持優質主體發行熊貓債，鼓勵金融機構開展人民幣跨境融資類業務。穩步推進央行間本幣互換和本幣結算合作。加強完善外匯管理，擴大優質企業貿易便利化政策覆蓋面，升級擴圍跨國公司本外幣一體化資金池政策。

五是持續提升金融服務和管理水平。深化法治央行建設，做好金融業綜合統計、貨幣發行、支付清算、經理國庫、徵信、反洗錢等管理和服務。強化集中採購、後勤服務、離退休幹部服務等內部管理。

據中國人民銀行網站，中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝出席會議並講話。中國人民銀行各黨委委員、國家外匯局各黨組成員出席會議。