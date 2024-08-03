IMF報告：中國在解決全球債務等問題發揮了建設性、領導性作用

據大陸澎湃新聞，國際貨幣基金組織(IMF)2日發布的中國2024年第四條款磋商報告稱，中國在解決全球債務問題、促進綠色轉型等方面發揮了日益重要的建設性、領導性作用。

報告指出，2024年，中國經濟持續復甦，第一季國內生產毛額(GDP)年增5.3%，私部門消費快速反彈拉動經濟成長。私人部門投資基本上持平，製造業投資快速成長抵銷了房地產投資下滑的影響。公共部門消費和投資有力地支撐了經濟成長。

同時，報告指出，中國通膨下行持續，居民消費物價指數(CPI)小幅反彈至正區間，但仍處於低位，失業率穩中有降。淨出口有所回升，重新成為拉動經濟成長的因素之一。經常帳順差佔GDP比重下降，外匯存底規模充足。對外部門和人民幣匯率整體符合基本面和理想政策水準。

報告並提到，中方自2020年起推動房地產產業去槓桿，引導房企適應逐漸下降的房屋市場需求，這些措施對於房地產產業實現永續發展十分必要。

報告稱，自2024年以來，中國央行採取降息和下調存款準備金率等寬鬆貨幣政策值得肯定。在當前情況下，進一步適度降息有助於支持私人部門投資和消費復甦。

IMF預計，中國2024年全年經濟成長率為5%，2025年成長率為4.5%，較今年4月預測均調高0.4個百分點。