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華為沒倒下 美媒：北京砸錢力挺

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
華為。 (記者林宸誼／攝影)
華為。 (記者林宸誼／攝影)

美國政府五年前對大陸華為祭出制裁後，當時外界研判華為恐收攤。沒想到，華為迄今沒有倒下，還突破美國部分封鎖。美媒透露，北京投入巨資救華為，近五年掏出卅億美元（新台幣九百九十億元）力挺，還要求政府機構買華為產品，光是合約金額就達五十億美元（新台幣一千六百五十億元）。

連深圳市政府也砸數十億美元，買下華為手機業務榮耀（Honor），華為因大陸政府全力支持得以復活。

華爾街日報報導，華盛頓切斷華為取得美國先進技術後，美國設法將華為擠出盟友的網路，但如今，華為仍保持在全球通訊設備市場的領先地位，還利用自主開發的先進新晶片，從蘋果公司的手中搶得市占率，在智慧型手機領域強勢回歸。

報導指出，華為之所以復活，全仰賴大陸政府提供巨額資金支持，才能拓展新業務，提高獲利能力，並找到新方法減少對美國供應商的依賴。在此過程中，過去標榜獨立於大陸政府的華為，已變得愈來愈像國企，幫助大陸擺脫對外國供應商的依賴。

台幣 美國 華爾街日報

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