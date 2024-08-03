救經濟！ 陸放寬外資 擴大消費補貼

為救經濟，大陸商務部昨天宣布多項新政，將進一步放寬市場准入，落實全面取消製造業領域的外資准入限制措施，推動電信、網路、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放。另擴大汽車、家電等消費品以舊換新補貼政策，購買新能源車從補貼一萬元人民幣（約四點五萬台幣）提高至二萬元（約九萬元台幣）。

今年上半年大陸外資直接投資（FDI）金額人民幣四九八九點一億元（約新台幣二點二兆元），年減百分之廿九點一，是連續第十三個月下滑，意味著投資大陸市場正失去吸引力。

大陸國務院新聞辦公室昨天舉行「推動高品質發展」系列主題記者會，大陸商務部外國投資管理司司長朱冰在會上稱，全面取消製造業領域的外資准入限制措施，意味著全國範圍內製造業的限制措施要「清零」。據指出，現行的外資准入負面清單包括全國版和自貿試驗區版，其中，後者已實現製造業清零。

除了上述放寬市場准入以外，朱冰表示，要推動服務業擴大開放綜合試點示範，預計推出新一批試點舉措，在加值電信、醫療健康、數位經濟、文旅交通、商業航太以及相關特色消費等領域，加大開放創新；另要對「外資廿四條」開展年度實施成效評估。

另就提振消費以擴大國內需求部分，大陸商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒表示，加速推動消費品以舊換新工作。在汽車以舊換新補貼方面，將擴大補貼數額且可溯及既往，例如之前買新能源車補貼人民幣一萬元（約新台幣四點五萬元），現在買車補貼二萬元（約新台幣九萬元），早買車的人也可回溯補上差額一萬元。燃油乘用車補貼也從人民幣七千元提高到一點五萬元。

家電方面，對冰箱、洗衣機、電視、冷氣、電腦和熱水器等八類產品給予補貼，家裝廚衛的項目則進行細分，包括舊房裝修、廚衛等局部改造、居家適老化改造等都有補貼。

徐興鋒表示，將安排超長期特別國債人民幣一千五百億元，用於支持地方自主實施消費品以舊換新。