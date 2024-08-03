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救經濟！ 陸放寬外資 擴大消費補貼

聯合報／ 記者廖士鋒陳宥菘陳湘瑾／綜合報導
大陸宣布擴大補貼購買新能源車政策。圖為今年四月下旬北京國際汽車展各新能源車品牌前都圍繞大批參觀者。（中新社）
大陸宣布擴大補貼購買新能源車政策。圖為今年四月下旬北京國際汽車展各新能源車品牌前都圍繞大批參觀者。（中新社）

為救經濟，大陸商務部昨天宣布多項新政，將進一步放寬市場准入，落實全面取消製造業領域的外資准入限制措施，推動電信、網路、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放。另擴大汽車、家電等消費品以舊換新補貼政策，購買新能源車從補貼一萬元人民幣（約四點五萬台幣）提高至二萬元（約九萬元台幣）。

今年上半年大陸外資直接投資（FDI）金額人民幣四九八九點一億元（約新台幣二點二兆元），年減百分之廿九點一，是連續第十三個月下滑，意味著投資大陸市場正失去吸引力。

大陸國務院新聞辦公室昨天舉行「推動高品質發展」系列主題記者會，大陸商務部外國投資管理司司長朱冰在會上稱，全面取消製造業領域的外資准入限制措施，意味著全國範圍內製造業的限制措施要「清零」。據指出，現行的外資准入負面清單包括全國版和自貿試驗區版，其中，後者已實現製造業清零。

除了上述放寬市場准入以外，朱冰表示，要推動服務業擴大開放綜合試點示範，預計推出新一批試點舉措，在加值電信、醫療健康、數位經濟、文旅交通、商業航太以及相關特色消費等領域，加大開放創新；另要對「外資廿四條」開展年度實施成效評估。

另就提振消費以擴大國內需求部分，大陸商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒表示，加速推動消費品以舊換新工作。在汽車以舊換新補貼方面，將擴大補貼數額且可溯及既往，例如之前買新能源車補貼人民幣一萬元（約新台幣四點五萬元），現在買車補貼二萬元（約新台幣九萬元），早買車的人也可回溯補上差額一萬元。燃油乘用車補貼也從人民幣七千元提高到一點五萬元。

家電方面，對冰箱、洗衣機、電視、冷氣、電腦和熱水器等八類產品給予補貼，家裝廚衛的項目則進行細分，包括舊房裝修、廚衛等局部改造、居家適老化改造等都有補貼。

徐興鋒表示，將安排超長期特別國債人民幣一千五百億元，用於支持地方自主實施消費品以舊換新。

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