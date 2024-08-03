大陸金融機構跨境合作 攜手沙國主權基金

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

沙烏地阿拉伯主權財富基金—公共投資基金（PIF）昨（2）日宣布，已經與大陸主要金融機構簽署六份價值總計高達500億美元（新台幣1.6兆元）的諒解備忘錄，其中涵蓋鼓勵透過債務和股權方式進行雙向資本流動等合作領域，是PIF促進全球機構夥伴關係戰略的一部分。

證券時報報導，簽署諒解備忘錄的機構包括中國建設銀行、中國農業銀行、中國出口信用保險公司、中國銀行、中國進出口銀行和中國工商銀行。諒解備忘錄涵蓋鼓勵通過債務和股權方式進行雙向資本流動等合作領域。

PIF全球資本融資部門的負責人賽義夫（Fahad AlSaif）表示，諒解備忘錄展示了PIF與大陸主要金融機構之間牢固且深化的關係，強調了PIF致力於加強全球夥伴關係的承諾。

就在上個月，沙國公共投資基金抵華訪問，掀起市場對中東資本的高度關注。大陸商務部部長王文濤，與沙國相關負責人舉行會談。

王文濤表示，大陸願與沙國在傳統、新興和未來領域深化基礎設施、能源資源、綠色發展、數位經濟等合作，歡迎PIF、沙國國家石油公司等沙國企業繼續紮根大陸，共享大陸發展紅利。

債務 沙烏地阿拉伯 財富

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