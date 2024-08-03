大陸修法吸引外資 促長期投資

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸商務部昨（2）日表示，將會修訂發布「外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法」，引導更多優質外資進入資本市場進行長期投資，也強調會對「外資24條」開展年度的實施成效評估，「把每一項的政策措施落到實處」。

大陸商務部外國投資管理司司長朱冰指出，今年上半年實際利用外資金額接近人民幣5,000億元（約合台幣2.2兆元），還是處在近十年來比較高的一個水平，但他坦言「引資規模有所下降，主要是受去年同期的高基數影響」。

朱冰分析，高技術製造業、製造業外資佔比提高，說明外國投資者正在積極調整行業領域投資布局，這和中國加快發展新質生產力、深入推進新型工業化的大趨勢完全契合，大陸對外資的吸引力也沒有改變，大多數跨國公司看好長期在華投資的前景，所以持續加大投資力度。

他透露，大陸官方將修訂發布「外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法」，引導更多優質外資進入資本市場進行長期投資。

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