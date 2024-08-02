人行下半年工作：加大宏觀調控力度 加強逆周期調節

中國人民銀行官網2日公布，人行在1日召開2024年下半年工作會議，要求加大宏觀調控力度，加強逆周期調節，扎實做好下半年各項重點工作，增強經濟持續回升向好態勢。

一財網報導，會議認為，2024年以來，中國人民銀行認真落實中央經濟工作會議和中央金融工作會議決策部署，一是穩健的貨幣政策靈活適度、精準有效。一季度，下調存款準備金率0.5個百分點、支農支小再貸款再貼現利率0.25個百分點，引導5年期貸款市場報價利率（LPR）下降25個基點，力度超市場預期。

二季度，設立5000億元科技創新和技術改造再貸款、3000億元保障性住房再貸款，出臺房地產金融支援政策組合。三季度，下調公開市場7天期逆回購操作利率、常備借貸便利利率各0.1個百分點，進一步引導貸款市場報價利率和中期借貸便利利率分別下行0.1個百分點和0.2個百分點。推動改革季度金融業增加值核算，整治違規手工補息和資金空轉，促進貨幣信貸均衡平穩增長。兼顧內外均衡，人民幣匯率在複雜形勢下保持基本穩定。持續強化「五篇大文章」重點領域和薄弱環節金融服務。延續實施碳減排支援工具。優化普惠小微貸款認定標準。延長普惠養老專項再貸款政策實施期限，試點拓展至全國並擴大支持範圍。

二是宏觀審慎政策和系統性金融風險防控體系進一步健全。金融支持地方債務風險化解取得階段性成效。積極支持房地產市場平穩發展，下調個人住房貸款首付比，取消全國層面個人住房貸款利率政策下限，下調住房公積金貸款利率。金融風險防範、預警和處置機制加快完善。有序推進國內系統重要性銀行附加監管。完善系統重要性保險公司監管框架。加強互聯網金融、非銀領域宏觀審慎管理。

三是金融改革開放和國際金融治理合作持續深化。金融市場制度建設扎實推進。完善債券市場制度，強化債券市場監管。金融高水準開放穩步擴大。完善境外機構投資者資金管理。加強跨境貿易投資便利化政策供給。人民幣國際化服務實體經濟能力持續提升。加強外匯市場監管。提升外匯儲備經營管理能力。利用多邊平臺加強宏觀政策協調，建設性參與國際規則制定。推動國際貨幣基金組織份額總檢查。繼續牽頭做好G20可持續金融工作。做好中美、中歐金融工作組工作。完善與國際清算銀行人民幣流動性安排。做好國際貨幣基金組織在華設立上海區域中心相關工作。

四是金融服務和管理水平進一步提升。中國人民銀行法、金融穩定法、反洗錢法等重要立法修法取得積極進展。統籌推進金融支持長江經濟帶、西部陸海新通道等重點地區高質量發展。穩步推進金融服務鄉村振興。積極構建「五篇大文章」金融統計監測體系。重點人群支付服務便利性明顯提升。穩妥推進數位人民幣研發和應用。國家金庫工程建設取得階段性進展。推動地方征信平臺實體化、市場化轉型升級。全面啟動迎接第五輪反洗錢國際評估準備工作。機構改革主要任務基本完成。

會議要求，一是繼續實施好穩健的貨幣政策。加大金融對實體經濟的支援力度，把著力點更多轉向惠民生、促消費。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。推動社會綜合融資成本穩中有降。強化預期引導，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，堅決防範匯率超調風險。

二是加強做好金融「五篇大文章」統籌規劃和政策落地。加快推出金融五篇大文章配套政策檔。持續落實好支持科技、綠色和民營經濟等已出臺政策。繼續用好用足結構性貨幣政策工具，激勵引導金融機構優化信貸結構。更大力度推進金融支援大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新落地見效。建立健全重點領域統計監測和考核評估體系。深入開展科技、綠色、中小微企業、鄉村振興等金融服務能力提升工程。

三是持續防範化解重點領域金融風險。扎實做好金融支持融資平臺債務風險化解。防範化解房地產金融風險，落實好3000億元保障性住房再貸款政策，促進加快建立租購並舉的住房制度。推動建立權責對等、激勵相容的風險處置機制，積極穩妥推動存量風險處置。

四是深化金融改革開放和國際金融合作。持續加強金融市場建設和制度型開放。完善債券市場法制。推動票據市場健康發展。完善銀行間市場登記、託管、清算等業務。加強交易報告庫建設。持續優化債券市場直接入市、債券通、互換通運行機制。

支持上海國際金融中心建設。鞏固提升香港國際金融中心地位。穩慎扎實推進人民幣國際化。持續推進本外幣一體化資金池試點，完善存量人民幣資金池和自由貿易帳戶管理。支持優質主體發行熊貓債，鼓勵金融機構開展人民幣跨境融資類業務。穩步推進央行間本幣互換和本幣結算合作。加強和完善外匯管理，擴大優質企業貿易便利化政策覆蓋面，升級擴圍跨國公司本外幣一體化資金池政策。務實開展國際金融合作，推進全球宏觀政策協調。

五是持續提升金融服務和管理水平。深化法治央行建設。持續做好金融業綜合統計、貨幣發行、支付清算、經理國庫、征信、反洗錢等管理和服務。強化集中採購、後勤服務、離退休幹部服務等內部管理。