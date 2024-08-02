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在岸、離岸人民幣升破7.2 三個月首見

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
人民幣對美元匯率在岸和離岸市場2日迎來大漲，近三個月首次升破7.20關口。。（取自澎湃新聞）
人民幣對美元匯率在岸和離岸市場2日迎來大漲，近三個月首次升破7.20關口。。（取自澎湃新聞）

人民幣對美元匯率在岸和離岸市場2日迎來大漲，近三個月首次升破7.20關口。

人民幣對美元即期匯率2日接連升破7.24、7.23和7.22關口，午後漲幅擴大，進一步升破7.21和7.20關口，盤中最高升值至7.1972，較前一交易日升值超過450基點。

更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率同樣漲勢如虹。離岸人民幣對美元匯率接連升破7.25、7.24、7.23、7.22、7.21和7.20關口，盤中最高升值至7.1930，較前一交易日升值近600基點。

中國外匯交易中心的資料顯示，8月2日，人民幣對美元中間價報7.1376，下調53基點。

平安證券在研報中指出，市場期盼已久的全面降息、財政加碼集中推出，釋放出政策重心向穩增長傾斜的信號，對於提升國際市場對中國經濟的信心、增強人民幣保持穩定的根基，至關重要。儘管降息不利於中美利差收窄，但從市場表現來看，人民幣匯率在降息後反而表現出利空出盡的傾向。

民生銀行經濟學家溫彬認為，一旦美國聯準會降息落地，人民幣貶值的壓力將明顯減小，疊加中國相對豐富的匯率管理工具，預計下半年大部分時間人民幣匯率將在7.1-7.3區間雙向波動。

人民幣 聯準會

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