快訊

美7月就業急縮失業率衝高！道瓊期指跌逾500點 市場估Fed 9月一次降2碼

地牛翻身！花蓮20:25發生規模4.1地震 最大震度3級

違規！中國首度對境外會計師事務所限制從業

中央社／ 台北2日電

中國財政部今天公告，香港開元信德會計師事務所因為違規，7月12日被處以5年內不得從事中國大陸企業境外上市審計業務。陸媒指出，這是中國財政部首次對境外會計師事務所限制從業。

中國財政部官網2日發布會計訊息質量檢查公告，表示為進一步規範註冊會計師和會計師事務所跨境審計執業行為，在香港會計及財務彙報局協同配合下，對跨境審計監管工作中發現的大陸註冊會計師張雲鶴私自承辦跨境審計業務、私存私帶審計工作底稿等違法違規問題展開專項檢查，並依法依規對相關註冊會計師及境外會計師事務所實施追責。

公告稱，經查，2022年，張雲鶴作為註冊會計師並擔任天健會計師事務所廣東分所副總經理、合夥人期間，與在香港註冊的開元信德會計師事務所有限公司私自簽署合作協定，在天健立項審批系統中未上報真實的業務訊息，實際承辦了5家大陸在港上市企業2021年度財務報表審計工作。張雲鶴還存在私存私帶審計工作底稿等違法違規問題。

中國財政部決定給予張雲鶴警告並處罰款人民幣3萬元（約新台幣13.5萬元）的行政處罰。中國註冊會計師協會對張雲鶴作出公開譴責的行業懲戒，並收回其2023年11月獲得的「註冊會計師誠信執業30年」榮譽證書。

公告並稱，經查，2022年至2023年，香港開元信德承接的5家大陸在港上市企業年報審計業務，不屬於境外會計師事務所入境臨時執行審計業務的行政許可範疇。香港開元信德未按規定向相關省級財政部門進行業務報備、報告，涉及面廣，情節嚴重。

中國財政部決定，香港開元信德自公告日起5年內不得從事大陸企業境外上市審計業務。這項公告日期為7月12日。

新華社今晚報導指出，這是中國財政部首次對違規境外會計師事務所作出「限制從業」監管決定。

會計師 香港

延伸閱讀

港特首結束東南亞之行 聲稱有5項成果

內地客增免稅額 擴至港所有口岸！零售業：整體生意有提高

客座評論：「我要買GTR」和熊貓經濟

泛民主派政黨缺場下 香港選民登記人數連跌3年

相關新聞

看好陸太陽能汰換潮 李京安：台商可藉資金優勢合作

銀川台協會長、巨皇集團董事長李京安1996年赴陸發展，2008年起跨足新能源，面對近年大陸太陽能產業產能過剩，以及受歐美...

陸全力擺脫半導體卡脖子 國家大基金近期做了什麼？

在大陸官方宣告半導體作為重點項目，並以舉國體制攻克半導體技術卡脖子之際，被視為半導體投資風向標的國家大基金二期在今年上半年風風火火，目前為止作出許多投資，同時大基金一期正步入收尾，三期緊接而來。未來資源或更向半導體傾斜。

小紅書「失業線」32歲、平均入職半年 奉行什麼職場文化？

網路購物和社交平台小紅書近年頻繁裁員，從一般員工到管理階層無一倖免。一切都在指向小紅書內部的決策搖擺、商業化難題，以及外部的內卷白熱化，讓其變得焦慮。另一方面小紅書又積極招聘應屆畢業生。殘酷的IT業「35歲失業線」，被小紅書壓到了32歲。小紅書是否長成了年輕人討厭的模樣嗎？

TCL獲LG廣州廠優先議約 TrendForce：拉抬3大廠LCD市占近7成

TCL科技1日公告獲得LG Display（簡稱LGD）廣州廠的優先競買權，不過雙方仍須就交易案討論後續協議，研調機構集...

中銀行憂西方制裁 與俄貿易結算慢吞吞

俄國工商日報報導，中俄之間的貿易付款，需耗時多達六個月才能完成結算，原因是中國大陸的銀行正加強合規檢查，擔憂遭到西方國家...

內地客增免稅額 擴至港所有口岸！零售業：整體生意有提高

北京政府提高內地居民旅客行李物品免稅額度的政策措施實施一個月後，港府發言人1日表示，8月1日起，該舉措擴展至香港所有口岸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。