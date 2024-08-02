違規！中國首度對境外會計師事務所限制從業

中國財政部今天公告，香港開元信德會計師事務所因為違規，7月12日被處以5年內不得從事中國大陸企業境外上市審計業務。陸媒指出，這是中國財政部首次對境外會計師事務所限制從業。

中國財政部官網2日發布會計訊息質量檢查公告，表示為進一步規範註冊會計師和會計師事務所跨境審計執業行為，在香港會計及財務彙報局協同配合下，對跨境審計監管工作中發現的大陸註冊會計師張雲鶴私自承辦跨境審計業務、私存私帶審計工作底稿等違法違規問題展開專項檢查，並依法依規對相關註冊會計師及境外會計師事務所實施追責。

公告稱，經查，2022年，張雲鶴作為註冊會計師並擔任天健會計師事務所廣東分所副總經理、合夥人期間，與在香港註冊的開元信德會計師事務所有限公司私自簽署合作協定，在天健立項審批系統中未上報真實的業務訊息，實際承辦了5家大陸在港上市企業2021年度財務報表審計工作。張雲鶴還存在私存私帶審計工作底稿等違法違規問題。

中國財政部決定給予張雲鶴警告並處罰款人民幣3萬元（約新台幣13.5萬元）的行政處罰。中國註冊會計師協會對張雲鶴作出公開譴責的行業懲戒，並收回其2023年11月獲得的「註冊會計師誠信執業30年」榮譽證書。

公告並稱，經查，2022年至2023年，香港開元信德承接的5家大陸在港上市企業年報審計業務，不屬於境外會計師事務所入境臨時執行審計業務的行政許可範疇。香港開元信德未按規定向相關省級財政部門進行業務報備、報告，涉及面廣，情節嚴重。

中國財政部決定，香港開元信德自公告日起5年內不得從事大陸企業境外上市審計業務。這項公告日期為7月12日。

新華社今晚報導指出，這是中國財政部首次對違規境外會計師事務所作出「限制從業」監管決定。