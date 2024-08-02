看好陸太陽能汰換潮 李京安：台商可藉資金優勢合作

銀川台協會長、巨皇集團董事長李京安1996年赴陸發展，2008年起跨足新能源，面對近年大陸太陽能產業產能過剩，以及受歐美制裁的討論，他在受訪時指出，「這是一個可循環、可持續的產業」，隨早年的太陽能板、風機設備進入汰換潮，在大陸新的需求估計還有2到30年的發展空間，只要經得起磨練，台商可藉資金優勢與陸企合作，達到兩岸的雙贏。

李京安1996年被美國公司派到上海任職，後決定創業，從貿易公司賺到第一桶金後，跨足房地產、新能源，成立巨皇集團，並以寧夏為中心，輻射有光電發展潛力的大陸西北五省。

李京安坦言，剛到寧夏時，大陸對沙塵暴的治理還未達預期，後隨治沙工程推進，沙地變綠地，加上當地有精細化工、高端製造業配套，也給了太陽能產業更多發展空間。

對於近年大陸太陽能產業屢傳產能過剩，以及歐美制裁，李京安認為這不不會影響產業發展的前景。他說，在市場經濟運作下，大陸太陽能產業已形成規模，並布局全球，能極大的壓低成本，導致歐美企業難以競爭，才會出此措施打壓。

他表示，隨著科技進步，在大陸很多2004年左右投建的太陽能板、風電機組，在大陸正面臨汰換潮，新技術的機組用地面積更小，標準也不斷提高，這將是下一階段的發展契機。同時，隨寧夏等地的高壓電網建置和發電成本降低，「棄光率」也大有改善，「我估計在這2、30年裡面，還是有發展空間存在的」，因為「這是一個可持續、可循環發展的產業」。