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中國經濟政策力道不足 人行委員建議發錢促銷費

中央社／ 記台北2日電

中國經濟政策力道不足，中國人民銀行（中國央行）的貨幣政策委員黃益平在一場公開演說中敦促政府應加強財政刺激，改變「重投資、輕消費」的政策理念，採取刺激消費措施，例如直接發錢給民眾。

根據香港01、香港經濟日報報導，黃益平在「中國經濟50人論壇」的「長安講壇」上，以「中國特色的宏觀經濟政策框架」為題發表演講。其中提及中國經濟面臨多項問題。

黃益平說，目前宏觀經濟政策面臨新的挑戰，比如政策刺激力度偏小，地方政府對宏觀經濟調控的放大作用減弱，價格疲軟存在低通膨的風險，以及家庭和企業面臨資產負債表衰退的風險。

他指出，過去幾十年，中國政府宏觀政策都是以雷厲風行、立竿見影著稱，現在的宏觀經濟政策刺激力度偏小，「這看起來多少有點奇怪」。

黃益平分析政策力道偏弱的原因有三項，第一，以往刺激政策取得很好的效果，但也產生不少副作用，比如高槓桿、低效率、資產泡沫等，這使得一些人對採取力度極大的刺激政策持保留態度；第二，經濟成長率目標在5%左右，也許在有些官員的眼中，經濟形勢可能沒有很多人擔心的那麼糟糕。

至於第三點則是宏觀政策「擅長於支持供給，不擅長支持消費」。當前中國經濟已經面臨較為嚴峻的過剩產能挑戰，進一步的刺激政策很可能會加劇產能過剩的矛盾。

黃益平建議，短期的政策方向應把追求溫和通膨的重要性提高到與追求中速成長一樣的地位，將消費者物價指數（CPI）成長2%至3%設定為明確政策目標；同時，要加大宏觀經濟政策的力度，特別是儘快落實已經安排好的財政開支，包含「讓農民工在城市落戶」和「直接給老百姓發錢」。

他也提到，當前經濟疲軟，背後有三個相互關聯的因素「缺乏訂單」、「信心不足」和「資產負債表收縮」，當前一般民眾、企業、地方政府和金融機構的資產負債表都面臨較大的壓力，如果不能及時止住惡化的趨勢，很可能導致嚴重的後果。可以考慮更好地發揮主權信用的作用，由中央政府承擔一定的責任，穩定市場，穩定信心。

負債 資產

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