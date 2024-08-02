人民幣兌美元匯率大漲 一度升破7.2

人民幣兌美元匯率近期走強，今天再度大漲，在岸、離岸兌美元匯率一度雙雙升破7.20關卡。市場分析，主因是日圓走強帶動，美元指數走弱。

綜合每日經濟新聞、上海證券報等財經陸媒，人民幣兌美元匯率今天再度強勢拉升，在岸、離岸人民幣兌美元匯率雙雙升破7.20關卡。

其中，在岸人民幣兌美元匯率最高來到7.1986，大漲逾450點，下午4時30分收盤報7.2150。

離岸人民幣兌美元匯率漲勢更猛，最高觸及7.1929，大漲逾580點。截至下午4時30分，報7.2153。

若以今天最高點計算，最近10個交易日，離岸人民幣兌美元匯率升值突破1000點；在岸人民幣兌美元匯率也大幅升值750點。

此外，人民幣中間價今天報7.1376，較上一個交易日下調53點。

對於人民幣兌美元匯率近期走強，報導引述香港銀行交易員稱，一是市場確信美國聯準會（FED）將在9月降息，令未來人民幣匯率上漲動能不弱；二是日圓大幅升值，帶動全球金融市場看漲亞洲貨幣，令人民幣匯率有所受益；三是中共中央政治局舉行會議，強調「要保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定」，市場預期下半年相關部門仍會將「穩匯率」放在貨幣政策的重要位置。

中國銀行研究院研究員王有鑫則稱，下半年人民幣匯率在合理均衡水準的基本穩定有著足夠的支撐。中國出口貿易快速增長，貿易順差保持在高位，外匯儲備充足，為人民幣匯率提供了有力保障。美國可能在9月降息，美元指數將進一步回檔，也令人民幣匯率面臨的外部制約效應減弱。

美元指數今天維持在104上方小幅波動。近期，受美國關鍵經濟數據走弱、通膨降溫等因素影響，市場對美國聯準會降息的期待明顯上升，驅動美元指數一路回落，6月下旬至今下跌近2%。