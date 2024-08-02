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TCL獲LG廣州廠優先議約 TrendForce：拉抬3大廠LCD市占近7成

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
TCL獲LG廣州廠優先議約， TrendForce認為將拉抬京東方、華星光電和惠科光電3大廠在LCD市占近7成。聯合報系資料照片
TCL獲LG廣州廠優先議約， TrendForce認為將拉抬京東方、華星光電和惠科光電3大廠在LCD市占近7成。聯合報系資料照片

TCL科技1日公告獲得LG Display（簡稱LGD）廣州廠的優先競買權，不過雙方仍須就交易案討論後續協議，研調機構集邦諮詢（TrendForce）2日表示，若收購順利完成，將有助TCL集團提升市場話語權，並拉抬京東方、華星光電和惠科光電前三大廠在LCD電視面板供給市占率至近7成。

根據TCL公告，將由旗下子公司華星光電進行後續交易事宜，將取得LG顯示（中國）70％股權和LG顯示（廣州）100％股權，由於LG顯示廣州廠為其生產電視的大本營，若完成收購市占率將進一步提高。

集邦諮詢認為，若華星光電順利取得LGD廣州廠產能，將策略性加速推升市場電視面板尺寸，TCL集團品牌也有望在獲得更多資源情況下，進一步擴大市占率；由於2025年夏普Gen10產線將關閉，加上華星光電併購案若順利完成，也需要一段時間整合，都有利明年重整產業秩序。

不過LG賣出廣州廠並非放棄顯示器市場，主要是在OLED面板市場的布局，使得財務壓力驟增，預計出售廣州廠區取得資金後將全力衝刺相關投資，以應對主力客戶的需求。

TCL 市占率 財務

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