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從中國大陸碳市場嗅到商機 會計師籲台商快把握

經濟日報／ 記者胡順惠/台北即時報導
資誠聯合會計師事務所。紅星新聞
資誠聯合會計師事務所。紅星新聞

中國大陸今年1月啟動自願性的減排交易市場，4月碳排放權交易市場收盤價更突破人民幣100元/噸（折合台幣約454元/噸）；會計師2日提醒，大陸政策紅利將陸續出台，台商可在發展過程中運用，掌握減碳商機。

大陸政府推動一系列措施，積極爭取大陸二氧化碳排放於2030年前達到高峰值，在2060年前實現碳中和的「雙碳」目標，在自願性的減排交易市場、強制性的碳排放權交易市場啟動後，形成獨立運行又透過配額清繳抵銷機制相互銜接的大陸碳市場機制。

台商可把握大陸市場發展機會，資誠聯合會計師事務所會計師林瑩甄表示，大陸國家發展改革委等部門在今年2月聯合發布《綠色低碳轉型產業指導目錄（2024年版）》將作為大陸各地區政府日後推出有關綠色低碳產業政策時，對生產、流通、消費等各環節給予政策鼓勵支持的基礎，值得把握。

對於綠色供應鏈的具體措施上常見設備的舊換新，林瑩甄解釋，大陸亦推出相關稅務優惠，對於符合規定的節能節水、環境保護和安全生產專用設備數字化、智能化在2024年1月1日至2027年12月31日改造投入，在不超過該專用設備購置時原計稅基礎50%的部分，可按照10%比例抵免企業當年應納稅額。

林瑩甄指出，大陸政府對於雙碳目標的相關政策紅利將會陸續推出，建議台商可在發展過程予以運用，以掌握減碳商機。

台商 碳排放

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