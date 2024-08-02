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華星若順利收購樂金顯示廣州廠 集邦：有助提升話語權

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

TCL科技集團8月1日正式公告成為樂金顯示廣州廠股權的優先競買者，後續TCL華星光電將與樂金就本次交易事項作排他性談判及商定交易協定 ；TrendForce表示，若收購順利完成，將有助華星光電提升市場話語權，並拉抬前三大廠的LCD電視面板供給面積市占率至近70%。

根據TCL科技公告，若華星光電能完成後續程序，將取得樂金顯示（中國）70%股權和樂金顯示（廣州）100%股權。TrendForce指出，由於樂金顯示廣州廠為其生產電視的大本營，這項收購案除了有助華星光電加強市場話語權，也將迎來更多機遇和挑戰。

TrendForce表示，若華星光電順利取得LGD廣州廠產能，則有望策略性加速推升市場電視面板尺寸；從更廣泛的角度思考，TCL集團品牌也有望在獲得更多資源情況下，進一步擴大市占率。然而，華星光電取得樂金顯示廣州廠後，如何維持廣州廠既有客戶、尋求更多客戶資源，將成為其首要的重點挑戰。

近兩年LCD電視面板產能集中度持續上升，京東方、華星光電和惠科光電等前三大廠試圖讓LCD電視面板產業在今年走出泥沼。

TrendForce表示，2025年夏普Gen10產線將關閉，加上華星光電併購案若順利完成，也需要一段時間整合，都有利明年重整產業秩序。此外，先前樂金顯示在OLED市場的布局，使得其財務壓力驟增，預計出售廣州廠區取得資金後將全力衝刺相關投資，以應對其主力客戶的需求。

光電 華星光 電視面板

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