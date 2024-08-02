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促外資進場 陸商務部將修法規引導外資「長期投資」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸商務部2日指出將會修訂發布「外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法」，引導更多優質外資進入資本市場進行長期投資。（美聯社）
大陸商務部2日指出將會修訂發布「外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法」，引導更多優質外資進入資本市場進行長期投資。（美聯社）

外資在大陸的發展，近期深受關注，而大陸官方2日表示，將會修訂發布「外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法」，引導更多優質外資進入資本市場進行長期投資，也強調會對「外資24條」開展年度的實施成效評估，「把每一項的政策措施落到實處」。

大陸國新辦2日上午召開記者會，大陸商務部外國投資管理司司長朱冰面對外資議題指出，今年上半年實際利用外資金額接近了5,000億元人民幣（約合台幣2兆2,700億元），還是處在近十年來比較高的一個水平，但他坦言「引資規模同比有所下降，主要是受去年同期的高基數影響」。

朱冰分析高技術製造業、製造業外資佔比提高，「說明外國投資者正在積極調整行業領域投資佈局，這和我國加快發展新質生產力、深入推進新型工業化的大趨勢完全契合」。

他強調大陸「對外資的吸引力也沒有改變，大多數跨國公司看好長期在華投資的前景，所以持續加大投資力度」。

他透露大陸官方將修訂發布「外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法」，引導更多優質外資進入資本市場進行長期投資。

同時，對「國務院關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見」（「外資24條」），開展年度的實施成效評估，把每一項政策措施落到實處。官方還將進一步完善「外資企業圓桌會議」制度，以及「外商投資投訴工作機制」，及時幫助企業解決困難，保障外資企業在要素獲取、資質許可、標準制定、政府採購等方面的「國民待遇」。

而大陸商務部國際貿易談判副代表（副部長級）李詠箑則指出，商務部對1.6萬家重點外貿外資企業調查顯示，「超七成企業預計全年出口有所增長」。

日前閉幕的中共二十屆三中全會，通過「中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定」，當中提到要「提高外資在華開展股權投資、風險投資便利性」，支持符合條件的外資機構參與金融業務試點、合理縮減外資准入負面清單，落實全面取消製造業領域外資准入限制措施，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放、深化外商投資促進體制機制改革等。

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