快訊

自己小孩也認錯？嘉巿私立幼兒園掛錯名牌 爸爸接走人家女兒

學童營養午餐蔬果農藥合格率！新北市成績最好 桃園、台中待改進

台灣人吃薯條1舉動讓日本人看傻眼 一票人點頭：這樣吃30年了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吸外資長期投資 中國商務部擬修法並縮減負面清單

中央社／ 台北2日電
中國商務部國際貿易談判副代表李詠箑。中新社
中國商務部國際貿易談判副代表李詠箑。中新社

中國商務部今天表示，將修訂發布「外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法」，引導優質外資進入資本市場進行長期投資；同時將發布2024年版的外資准入負面清單，落實全面取消製造業領域的外資准入限制措施。

據中國網消息，中國國務院新聞辦舉行「推動高質量發展」系列主題新聞記者會，今天由商務部官員出席記者會。

中國商務部外國投資管理司司長朱冰表示，中國進一步放寬市場准入，擴大鼓勵外商投資產業目錄，同時發布2024年版的外資准入負面清單，落實中共總書記習近平所講的全面取消製造業領域的外資准入限制措施，也就是說全國範圍內製造業的限制措施要「清零」。

他進一步指出，立足中國發展需要，將推動電訊、網路、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放。中國將修訂發布「外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法」，引導更多優質外資進入資本市場進行長期投資。

中國商務部國際貿易談判副代表李詠箑提到，當前，外部環境複雜性嚴峻性上升，中國會充分估計外貿領域困難挑戰的嚴重性，並且用好多雙邊機制幫助企業積極應對不合理貿易限制，努力營造穩定、可預期的貿易政策環境。

李詠箑並指，商務部將進一步與相關部門，按照三中全會要求主動對接國際高標準經貿規則，進一步推進產權保護、產業補貼、環境保護、勞動保護、政府採購、電子商務、金融等領域改革。

中國商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒今在記者會上透露，商務部將與相關部門儘快印發進一步做好汽車、家電以舊換新工作通知，頒布家裝廚衛「換新」的工作指引，電動自行車以舊換新實施方案等。

他並表示，汽車以舊換新政策還要溯及過往，不能讓早消費的消費者吃虧，這是政策銜接的一個體現。

徐興鋒還表示，要加快國際消費中心城市的培育，以它為試點減少消費的限制性措施，把首發經濟落到實處，提升城市商業能級。不斷健全農村流通體系，進一步釋放鄉村消費潛力。

外資 記者會 電動自行車

延伸閱讀

AI上市公司假投資詐150萬 第3次面交中市警逮車手

16家上市法說 8月上秀

陸調整管制措施 禁止可用作殺傷無人機出口

台股補跌重挫752點 上市公司市值蒸發2.37兆、台積電最慘

相關新聞

促外資進場 陸商務部將修法規引導外資「長期投資」

外資在大陸的發展，近期深受關注，而大陸官方2日表示，將會修訂發布「外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法」，引導更多優質外...

中銀行憂西方制裁 與俄貿易結算慢吞吞

俄國工商日報報導，中俄之間的貿易付款，需耗時多達六個月才能完成結算，原因是中國大陸的銀行正加強合規檢查，擔憂遭到西方國家...

中國房市積弱 房企萬科陷財困推「買一送一」

陷入財政困難的中國房企萬科近日在廣東東莞的一個建案推出「買一送一」優惠，向購買東莞住宅的客戶，贈送該公司在惠州另一個建案...

內地客增免稅額 擴至港所有口岸！零售業：整體生意有提高

北京政府提高內地居民旅客行李物品免稅額度的政策措施實施一個月後，港府發言人1日表示，8月1日起，該舉措擴展至香港所有口岸...

港取締劏房 居民陷兩難…不住又怕無家可歸

「解決劏房問題工作組」即將向香港特首提交報告，為合規劏房訂立最低標準、提出取締劣質劏房方法等。社區組織協會1日與30名居...

從中國大陸碳市場嗅到商機 會計師籲台商快把握

中國大陸今年1月啟動自願性的減排交易市場，4月碳排放權交易市場收盤價更突破人民幣100元/噸（折合台幣約454元/噸）；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。