吸外資長期投資 中國商務部擬修法並縮減負面清單

中國商務部今天表示，將修訂發布「外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法」，引導優質外資進入資本市場進行長期投資；同時將發布2024年版的外資准入負面清單，落實全面取消製造業領域的外資准入限制措施。

據中國網消息，中國國務院新聞辦舉行「推動高質量發展」系列主題新聞記者會，今天由商務部官員出席記者會。

中國商務部外國投資管理司司長朱冰表示，中國進一步放寬市場准入，擴大鼓勵外商投資產業目錄，同時發布2024年版的外資准入負面清單，落實中共總書記習近平所講的全面取消製造業領域的外資准入限制措施，也就是說全國範圍內製造業的限制措施要「清零」。

他進一步指出，立足中國發展需要，將推動電訊、網路、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放。中國將修訂發布「外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法」，引導更多優質外資進入資本市場進行長期投資。

中國商務部國際貿易談判副代表李詠箑提到，當前，外部環境複雜性嚴峻性上升，中國會充分估計外貿領域困難挑戰的嚴重性，並且用好多雙邊機制幫助企業積極應對不合理貿易限制，努力營造穩定、可預期的貿易政策環境。

李詠箑並指，商務部將進一步與相關部門，按照三中全會要求主動對接國際高標準經貿規則，進一步推進產權保護、產業補貼、環境保護、勞動保護、政府採購、電子商務、金融等領域改革。

中國商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒今在記者會上透露，商務部將與相關部門儘快印發進一步做好汽車、家電以舊換新工作通知，頒布家裝廚衛「換新」的工作指引，電動自行車以舊換新實施方案等。

他並表示，汽車以舊換新政策還要溯及過往，不能讓早消費的消費者吃虧，這是政策銜接的一個體現。

徐興鋒還表示，要加快國際消費中心城市的培育，以它為試點減少消費的限制性措施，把首發經濟落到實處，提升城市商業能級。不斷健全農村流通體系，進一步釋放鄉村消費潛力。