快訊

黑色星期五！「4大原因」造成台股收盤崩跌1004點 創史上最大跌點

中職／球員進賭場遭警逮捕 味全龍：召開紀律委員會討論

台股大地震 法人建議保守操作但曝「最佳買點落在這時間」

大陸豪擲數千億搶救 外媒揭美國殺不死華為關鍵

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為在上海MWC展位。(記者林宸誼／攝影)
華為在上海MWC展位。(記者林宸誼／攝影)

美國政府5年前對大陸華為祭出制裁後，當時外界研判華為恐收攤。沒想到，華為迄今沒有倒下，還突破美國部分封鎖。美媒透露，北京投入巨資救華為，近5年掏出30億美元（新台幣991億）力挺，還要求政府機構買華為產品，光是合約金額就達50億美元（新台幣1,652億）。

深圳市政府也砸數十億美元，買下華為手機業務榮耀（Honor），華為因大陸政府全力支持得以復活。但專家認為，若無法獲得先進的西方技術，華為難以繼續創新。

華爾街日報報導，華盛頓切斷華為取得美國先進技術後，美國設法將華為擠出盟友的網路，如今華為仍保持在全球通訊設備市場的領先地位，還利用自主開發的先進新晶片，從蘋果公司手中搶得市佔率，在智慧型手機領域強勢回歸。

報導指出，華為之所以復活，全仰賴大陸政府提供巨額資金支持，才能拓展新業務，提高獲利能力，並找到新方法減少對美國供應商的依賴。在此過程中，過去標榜獨立於大陸政府的華為，已變得越來越像國企，幫助大陸擺脫對外國供應商的依賴。

報導揭露了北京政府對華為的支持，直言大陸政府自華為成立之初就一直提供支持，而且從華為被制裁的第一天起，北京更加大支持力度。

2019年5月16日，也就是美國商務部將華為列入黑名單的當天，華為總部所在地深圳市政府立刻註冊一家投資公司，名為深圳市重大產業投資集團的實體，以確保華為獲得足夠的國產晶片和其他技術的供應，該集團還成立兩家公司，包括一家晶片代工廠，都聘用華為前高管。

一家由深圳市政府控股的新公司，則收購華為因美國制裁而陷入困境的智慧型手機業務-榮耀（Honor）。一位知情人士稱，此筆交易價值數十億美元，這筆現金讓華為可以專注於其他業務，包括Mate系列高階手機。

與此同時，大陸政府也透過優先採購契約和補貼，對華為提供數十億美元的資金。根據華為的財報，2023年華為獲得超過10億美元的政府資金支持，是2019年的四倍多。過去5年，華為總共獲得近30億美元支持，占研發總支出的3%。

華爾街日報還發現，2023年有超過300份政府採購契約，明確要求購買搭載華為鯤鵬處理器的伺服器和其他技術基礎設施，合約總額約為50億美元。這與五年前，大陸政府機構明確要求採購英特爾或AMD的產品，大相逕庭。

知情人士更透露，華為正在主導一個政府資助的項目，開發用於先進AI晶片的記憶體。目前至少有11個國家AI數據中心使用華為晶片。據企業數據庫天眼查信息資訊顯示，過去五年，大陸政府還通過各種國家支持的基金，與華為同步投資20多家晶片相關初創公司。

報導稱，去年8月華為推出了Mate 60 Pro手機，由華為自主研發的晶片驅動。許多大陸消費者因民族自豪感而購買華為手機，導致iPhone今年迄今在大陸銷量大幅下滑。華為的復活說明美國要遏制大陸科技發展雄心，難度不小。

然而華為並非沒有挑戰。報導指出，華為最先進的半導體仍落後於輝達等行業領先者，一些業內專家認為，如果無法獲得更先進的西方技術，華為難以繼續創新。

深圳 美國 華爾街日報

延伸閱讀

花旗：大陸房地產將軟著陸

陸躍手機OLED全球一哥

63年來最熱！大陸7月均溫23.2℃ 創1961年以來同期最高

Optica接受華為資助「怪怪的」 美議員要求擴大調查

相關新聞

佳能蘇州回應裁員賠N+12/2N+12：假消息 是再就業

有大陸網友爆料稱，佳能蘇州工廠開始新一批裁員，規模涉及上千人。而該公司提供的賠償方案中，無固定合約期限的員工，將獲得N+...

中國房市積弱 房企萬科陷財困推「買一送一」

陷入財政困難的中國房企萬科近日在廣東東莞的一個建案推出「買一送一」優惠，向購買東莞住宅的客戶，贈送該公司在惠州另一個建案...

吸外資長期投資 中國商務部擬修法並縮減負面清單

中國商務部今天表示，將修訂發布「外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法」，引導優質外資進入資本市場進行長期投資；同時將發布...

大陸豪擲數千億搶救 外媒揭美國殺不死華為關鍵

美國政府5年前對大陸華為祭出制裁後，當時外界研判華為恐收攤。沒想到，華為迄今沒有倒下，還突破美國部分封鎖。美媒透露，北京...

促外資進場 陸商務部將修法規引導外資「長期投資」

外資在大陸的發展，近期深受關注，而大陸官方2日表示，將會修訂發布「外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法」，引導更多優質外...

TCL華星成LGD廣州廠優先競買方 韓企進一步退出LCD領域

LG DISPLAY（簡稱LGD）和TCL，1日先後發布公告透露，TCL科技旗下子公司TCL華星光電（簡稱TCL華星）被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。