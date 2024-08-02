佳能蘇州回應裁員賠N+12/2N+12：假消息 是再就業

有大陸網友爆料稱，佳能蘇州工廠開始新一批裁員，規模涉及上千人。而該公司提供的賠償方案中，無固定合約期限的員工，將獲得N+12或2N+12的賠償，刷新了外企裁員的「天花板」。

鳳凰網科技報導，佳能蘇州官網接線員回應稱，賠償N+12或是2N+12的消息是假的，公司「不是在裁員，是再就業」，即「可以自己選，達到標準有賠款」，但標準為何則「不清楚」。

蘇州市網路聯合闢謠平台發布消息稱，近日有網友發布影片跟照片稱，傳佳能蘇州開啟裁員，經核實，信息不實。請廣大線民不造謠、不信謠、不傳謠，共同營造和諧清朗的網路環境。

觀察者網報導，佳能蘇州是日本佳能株式會社，於2001年在蘇州新區註冊成立的日本獨資企業。投資總額1.8億美元，占地面積32萬平方公尺，現有員工3,000多名，是日本佳能在海外最重要、最大的辦公設備生產基地之一。主要產品為彩色數碼複合機、影印機、印表機及周邊設備，公司零配件管理中心向全世界提供蘇州佳能產品的零配件。

實際上，近年來隨著大陸電子消費、製造業大廠崛起以及全球多個領域的產業格局變化，不少國際巨頭在國內工廠裁員，甚至直接關停工廠，大面積撤離大陸的案例時有發生，佳能就是其中之一。

2021年，佳能大陸員工數量從1月的

約1500人減少至1300多人，同時關閉了全大陸10個事務所及天津、青島、大連和哈爾濱的4家分公司。

2022年，佳能珠海廠關閉時的裁員賠償方案就曾引發廣泛討論。當時的賠償方案涵蓋了經濟補償金、特別慰勞金、就業支援金、感懷銘記獎金以及春節慰問金等五大部分。

有員工表示，儘管關停前月工資在人民幣7,000至1萬元之間，但最終獲得的約人民幣25萬元補償金遠超預期，更有工作30年的老員工獲得了超過人民幣150萬元的補償。