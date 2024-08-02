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TCL華星成LGD廣州廠優先競買方 韓企進一步退出LCD領域

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
LG Display廣州LCD廠。LG Display官網
LG Display廣州LCD廠。LG Display官網

LG DISPLAY（簡稱LGD）和TCL，1日先後發布公告透露，TCL科技旗下子公司TCL華星光電（簡稱TCL華星）被確定為LGD廣州8.5代液晶面板和模組生產工廠股權競買的優先競買方。這代表南韓面板企業將進一步退出液晶電視面板領域。

IT之家報導，據業內人士預計，廣州工廠的出售價格可能高達2兆韓元（新台幣523億元）。如果交易順利進行，預計將在第3季完成。

韓聯社報導，華星光電曾於2021年，收購三星顯示蘇州8.5代LCD面板廠。LGD和華星將就股權轉讓協議（SPA）的具體條件進行談判。

若廣州LCD工廠出售案順利談妥，自LGD2022年底終止LCD電視面板在韓生產業務之後，大型LCD項目也被終止。LGD將會更加專注於發展OLED業務。出售廣州廠還將有助於提升公司財務穩健性。

TCL華星是大陸家電企業TCL的顯示子公司。TCL透過華星實現顯示器的垂直整合，從而穩定地供應LCD面板。

先前，包括大陸最大顯示企業京東方（BOE）、TCL華星光電以及惠科（HKC）在內的3至5家公司，提交了收購意向書並進行了盡職調查。

LG Display也曾與持有廣州工廠股份的大陸家電企業創維進行過出售談判，但未能成功。廣州LCD工廠的股權結構為LGD持有70%，創維持有10%，廣州政府持有20%。

第一財經日報報導，從顯示產業的角度來看，這次併購如果最終落地，將進一步鞏固大陸面板廠在LCD 面板市場的主導地位。群智諮詢統計數據顯示，2025年京東方（BOE）和TCL華星在全球5代及以上LCD 面板產能面積（簡稱「全球LCD產能」）中合計占比超過50%，達到52.6%；加上惠科（HKC），大陸前三大LCD面板廠商在全球LCD產能中占比為65%；整體大陸廠商在全球LCD面板供應市占達到72.7%。

從競爭格局看，如果此次併購最終「花落」TCL華星，將大幅提升TCL華星在LCD面板市場的市場地位並改寫市場供應格局。群智諮詢預測，同時伴隨著TCL華星t9專案第二階段產能的釋放，2025年TCL華星在全球LCD 產能占比將大幅提升到25.2%，較2024年提升5.5個百分點，雖仍居全球第二，但與全球第一的京東方的份額差距從約7個百分點縮小到2.2個百分點。

「全球LCD電視面板的供應格局將被改寫。」 群智諮詢大尺寸事業部副總經理張虹說，如果TCL華星成功併購LGD廣州8.5代線，預計2025年TCL華星的LCD TV面板產能面積和供應份額將繼續增長。

TCL 成功 格局

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