景氣惡化 中國財新製造業7月PMI萎縮降至49.8
財新1日公布，7月的中國財新製造業採購經理指數（PMI）錄得49.8，較6月的51.8下降2個百分點。這是9個月以來首次低於50的榮枯線，顯示中國製造業景氣明顯回落。
財新報告分析，今年下半年開始，中國製造業景氣放緩，新訂單量重現收縮，產出增速因此明顯下滑，企業也相應減少採購。7月的製造業產出擴張率降至9個月以來最低，根據調查企業反映，需求疲弱，客戶削減預算，導致最近新接業務總量下降。
不過報告指出，7月的中國製造業信心度從6月的低點回升，雖然新接業務量減少，但企業仍保持樂觀心態，相信業務拓展與新產品問世將有助於推動未來一年的銷售。
財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月製造業景氣度基本維持穩定。國內有效需求不足、市場樂觀預期不強是當前最為突出的問題。穩增長、促就業、保民生，加大政策刺激力道，推動前期政策落地見效，激發市場活力和內生動力，當是近期政策工作重點。
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