大陸拚消費、內需 六箭齊發

中共中央政治局會議釋出要以提振消費為重點擴大內需，對此，大陸國家發展改革委副秘書長袁達昨（1）日表示，下半年將著力做好六方面工作，包括制定全國統一大市場建設指引、促進汽車家電等大宗商品消費，並且落實好促進房地產市場平穩健康發展等。

據界面新聞報導，六方面工作，一是推動標誌性改革舉措加快落地。推出全國統一大市場建設指引，發布新版市場准入負面清單，拓展中間品貿易、綠色貿易，更大力度吸引和利用外資。

二是加力提效實施好宏觀政策；三是積極擴大內需。把促消費放在更加突出的位置，促進汽車、家電等大宗商品消費，推動教育、養老、育幼、家政等服務消費提質擴容；四是加快建設現代化產業體系，大力發展新興產業和未來產業。

五是穩妥有序化解重點領域風險。落實好促進房地產市場平穩健康發展的新政策，進一步做好保交房工作，加快構建房地產發展新模式。

同時，進一步落實一攬子化債方案，有針對性完善相關措施。

六是加大保障和改善民生力度。抓好高校畢業生等重點群體就業工作，多渠道增加居民收入，深化「一老一小」等公共服務改革。落實好2024-2025年節能降碳行動方案。加強極端天氣和自然災害防範應對，做好迎峰度夏能源保供等工作。