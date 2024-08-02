花旗：大陸房地產將軟著陸

花旗研報指出，在中共三中全會及該行調研後，認為大陸房地產行業將軟著陸，但復甦之路需更長的時間。

花旗報告指出，儘管大陸5月祭出扶持房市政策組合拳後，主要城市6月新房銷售表現較強，但7月的銷售水平可能尚不及4月、5月；二手房銷售量維持穩定水平，但掛牌量增加。

近日中共中央政治局會議談論下半年經濟情勢時，提及要落實好促進房地產市場平穩健康發展的新政策，堅持消化存量和優化增量相結合，積極支持收購存量商品房用作保障性住房。

不過，金融資訊平台-英為財情（Investing）引述花旗分析師說法稱，本次中央政治局會議重點強調消費，北京方面幾乎沒有提供有關支持房地產市場計劃細節，而房地產市場一直是近年來中國經濟的關鍵痛點。

大陸房產調研機構中指研究院最新公布數據顯示，前七個月，大陸百強房企銷售總額為人民幣2.39兆元，年減40.1%，降幅較前月繼續收窄1.5個百分點。

隨著下半年市場高基數影響減弱，中指研究院預計大陸新房銷售年增率降幅將有所收窄，但市場仍處築底階段。