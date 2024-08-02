大陸二手房價跌跌不休 屋主「以價換量」趨勢未變

大陸房產調研機構中指研究院發布7月百城房價指數顯示，今年7月百城二手住宅平均價格為每平方公尺人民幣14,653元（每坪約新台幣22萬元），月跌0.74%，跌幅較6月擴大0.01個百分點，已連續27個月下跌，顯示目前二手房屋主「以價換量」趨勢延續。

至於新房價格則小幅上漲，7月百城新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣16,443元（每坪約新台幣24.5萬元），月漲0.13%，主因「北上廣深」等一線城市房價上漲，尤其上海和北京分別以0.39%和0.36%的月漲幅居前兩名，緊隨其後的深圳月漲0.33%。

陸百城二手房住宅價格概況

每日經濟新聞報導，業內人士分析認為，二手房價下跌反映的是整體房市不佳的情況，至於新房價格上漲是因為主要城市都更案件上市，都更案的地點大都位於市中心，房價相對較高所致。

從房價漲跌城市數量來看，7月百城二手住宅價格月跌城市數量為100個，已連續四個月出現百城二手房價格全數下跌情況。

百城房價指數的二手住宅方面，7月一線及二線城市二手住宅價格分別月跌0.80%、0.78%，跌幅較6月分別擴大0.14個百分點、0.04個百分點。前期發布政策提振短期市場活躍度與信心，促進二手房交易量保持高位，但「以價換量」趨勢未變，三、四線城市二手住宅價格月跌幅收窄至0.67%。

以北京為例，北京住建委官網統計數據顯示，7月北京二手房網簽（網上登記）量為1萬5,575套，比6月的1萬4,987套增長3.9%；相比去年7月9,718套的網簽量，今年7月大幅增長60.2%。

房仲業者麥田房產表示，近兩個月二手房成交回暖，優質房源加速去化，7月北京二手房掛牌總量不斷下降，市場供需矛盾有所緩解，但庫存結構中，屋齡20年以上的老房子、90平方公尺（約27坪）以下小戶型占比仍約六成，剛需房源去化仍存一定壓力，當下北京二手房仍呈現買方市場特徵。

諸葛找房研究中心指出，價格趨勢的好轉有賴於市場供需關係的明顯改善，當前二手房掛牌量仍然處於較高位，預計短期內以價換量行情仍將延續。