廣州二手宅 7月網簽逾萬宗

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

據廣州市房地產中介協會31日發佈的數據，7月（6月26日至7月25日）廣州市二手住宅網簽宗數和面積為10034宗和101.24萬平方米，處於2021年5月以來的較高水平。 　　

中新社報導，從成交區域來看，番禺區、海珠區、天河區分別成交1536宗、1319宗、1095宗，居全市前三。增城區成交量也超過千宗。其中，越秀區和海珠區成交量環比分別增長3.62%和2.73%，花都區、從化區和南沙區成交量環比略降。　

面積區間構成方面，60平方米以下和60至90平方米所佔比例均增長至近三個月以來最高水平。90至120平方米、120至144平方米和144平方米及以上所佔比例均處於低位，其中，144平方米及以上所佔比例環比下降0.31個百分點。 　　

從活躍板塊來看，多個板塊網簽宗數環比錄得正增長，其中昌崗板塊表現最為突出，環比增長82.50%；東山口板塊亦表現耀眼，環比增長24.73%。

成交量 房地產 板塊

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