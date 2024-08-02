陸新型儲能 投運裝機瓦數增4成

中國國家能源局能源節約和科技裝備司副司長邊廣琦7月31日在北京表示，截至2024年上半年，中國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達4444萬千瓦／9906萬千瓦時，較2023年底增長超過40%。

中新社報導，國家能源局7月31日舉行新聞發佈會介紹上半年能源形勢。邊廣琦指出，中國新型儲能裝機規模穩步增長，已投運裝機超4400萬千瓦。從地區分佈看，西北、華北地區已投運新型儲能裝機佔全國超過50%。其中，西北地區27.3%，華北地區27.2%，華中地區15.3%，南方地區15.2%，華東地區14.6%，東北地區0.4%。

從技術路線看，多個壓縮空氣儲能、液流電池儲能、鈉離子電池儲能項目投產，構網型儲能探索運用，推動技術多元化發展。截至2024年上半年，已投運鋰離子電池儲能佔比97.0%，壓縮空氣儲能佔比1.1%，鉛炭（酸）電池儲能佔比0.8%，液流電池儲能佔比0.4%，其他技術路線佔比0.7%。

從應用場景看，獨立儲能、共享儲能裝機佔比45.3%，新能源配建儲能裝機佔比42.8%，其他應用場景佔比11.9%。

邊廣琦表示，2024年以來，中國新型儲能調度運用水平持續提高，新型儲能調節作用不斷增強。2024年上半年，國家電網公司經營區新型儲能等效利用小時數達390小時、等效充放電次數約93次，較2023年上半年分別提高約100%、86%。南方電網公司經營區新型儲能等效利用小時數達560小時，已接近2023年全年調用水平。