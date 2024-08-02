陸新型儲能 投運裝機瓦數增4成

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家能源局能源節約和科技裝備司副司長邊廣琦7月31日在北京表示，截至2024年上半年，中國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達4444萬千瓦／9906萬千瓦時，較2023年底增長超過40%。 　　

中新社報導，國家能源局7月31日舉行新聞發佈會介紹上半年能源形勢。邊廣琦指出，中國新型儲能裝機規模穩步增長，已投運裝機超4400萬千瓦。從地區分佈看，西北、華北地區已投運新型儲能裝機佔全國超過50%。其中，西北地區27.3%，華北地區27.2%，華中地區15.3%，南方地區15.2%，華東地區14.6%，東北地區0.4%。

從技術路線看，多個壓縮空氣儲能、液流電池儲能、鈉離子電池儲能項目投產，構網型儲能探索運用，推動技術多元化發展。截至2024年上半年，已投運鋰離子電池儲能佔比97.0%，壓縮空氣儲能佔比1.1%，鉛炭（酸）電池儲能佔比0.8%，液流電池儲能佔比0.4%，其他技術路線佔比0.7%。

從應用場景看，獨立儲能、共享儲能裝機佔比45.3%，新能源配建儲能裝機佔比42.8%，其他應用場景佔比11.9%。 　　

邊廣琦表示，2024年以來，中國新型儲能調度運用水平持續提高，新型儲能調節作用不斷增強。2024年上半年，國家電網公司經營區新型儲能等效利用小時數達390小時、等效充放電次數約93次，較2023年上半年分別提高約100%、86%。南方電網公司經營區新型儲能等效利用小時數達560小時，已接近2023年全年調用水平。

北京

延伸閱讀

光寶科、台達電 四檔靚

三陽2026年拚SBTi減碳 投資亞福儲能攻鋁電池

AI耗電有解方 電源、散熱、儲能…面臨遊戲規則改寫

將更有利可圖！「儲能」產業不容小覷 帶動華爾街另一個淘金潮

相關新聞

大陸二手房價跌跌不休 屋主「以價換量」趨勢未變

大陸房產調研機構中指研究院發布7月百城房價指數顯示，今年7月百城二手住宅平均價格為每平方公尺人民幣14,653元（每坪約...

比亞迪攜Uber 攻自駕計程車

全球最大出行平台優步（Uber）和大陸電動車巨頭比亞迪宣布達成多年期合作，將在全球多個市場的Uber平台上引入十萬輛比亞...

林毅夫：大陸不會重蹈日式經濟蕭條

在全球關注大陸產能過剩問題與經濟發展前景之際，香港南華早報昨天刊登北京大學教授、前世界銀行首席經濟學家林毅夫的專訪。林毅...

製造業7月PMI萎縮 陸景氣惡化

大陸七月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為四十九點八，較六月下降兩個百分點，是二○二三年十一月以來、近九個月首次跌入...

陸新型儲能 投運裝機瓦數增4成

中國國家能源局能源節約和科技裝備司副司長邊廣琦7月31日在北京表示，截至2024年上半年，中國已建成投運新型儲能項目累計...

廣州二手宅 7月網簽逾萬宗

據廣州市房地產中介協會31日發佈的數據，7月（6月26日至7月25日）廣州市二手住宅網簽宗數和面積為10034宗和101...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。