製造業7月PMI萎縮 陸景氣惡化

大陸七月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為四十九點八，較六月下降兩個百分點，是二○二三年十一月以來、近九個月首次跌入萎縮區間（五十以下），顯示大陸國內有效需求不足、市場樂觀預期不強，大陸製造業景氣明顯惡化。

大陸國家統計局此前公布數據也顯示，七月官方製造業ＰＭＩ為四十九點四，較前月降零點一個百分點，連續第三個月低於榮枯分水嶺。

財新製造業ＰＭＩ調查樣本以中小型以及出口導向型企業為主，官方調查樣本則以中大型企業以及國企為主。

分項指標來看，七月新訂單減少，導致採購量指數在二○二三年十月以來首次位於榮枯線下，企業不願意增加生產材料庫存，原材料庫存指數今年以來首次位於榮枯線下；生產指數連續九個月維持在擴張區間，不過七月僅略高於榮枯線，生產擴張幅度有限。

需求側方面，新訂單指數自二○二三年八月以來首次落入收縮區間，投資品類和中間品類的新訂單量下降，消費品類保持增長。需求放緩、客戶削減預算，導致最近新接業務總量下降。

不過，外需維持增勢，新出口訂單連續七個月增長，但增速放緩。

另一方面，成品庫存繼續上升，部分原因在於出口航運阻滯。供應鏈壓力加劇，也反映在製造業生產原料的供應上，供應商平均交期連續兩月出現拖延。

財新智庫高級經濟學家王喆分析，穩增長、促就業、保民生，加大政策刺激力度，推動前期政策落地見效，更大力度激發市場活力和內生動力，當是近期政策工作重點。

另，針對近日中共中央政治局召開研究經濟形勢的會議，大陸國新辦昨天舉行「推動高質量發展」系列主題新聞發布會，國家發展改革委副秘書長袁達表示，已對下半年經濟工作作全面部署，將推出全國統一大市場建設指引等六大方面工作，推動經濟。

包括：加快推動標誌性改革舉措；推出全國統一大市場建設指引；發布新版市場准入負面清單；創造公平有活力的市場環境；更大力度吸引和利用外資；促進汽車、家電等大宗商品消費；支持文體旅遊、優化人員往來便利措施；推動一百零二項重大工程建設；統籌新型城鎮化和鄉村全面振興；穩妥處置金融風險；加快構建房地產發展新模式；做好大專畢業生就業工作，多渠道增加居民收入等。