陸躍手機OLED全球一哥

根據市場研究公司賽諾（Sino Research）發布數據，2024年上半年大陸公司在全球智慧手機OLED顯示面板市占達50.7%，相較於2023年上半年的40.6%增長了10.1個百分點，成功超越南韓成為全球第一。與此同時，以三星顯示器和LG Display為代表的南韓企業，總市占則由59.4%滑落至49.3%。

科技網站「快科技」報導，這一變化始於2024年第1季，當時大陸顯示面板製造商以53.4%的市占首次占據全球智慧手機OLED顯示面板市場首位，儘管之後有所波動，整體上半年市占依然保持在50.7%的高位。

在具體的企業表現方面，儘管三星顯示仍以43.8%的市占保持領先位置，但相比於2023年同期的51.6%已有所下滑。大陸的京東方緊跟在後，市占達到13.8%，位列第二。同時，維信諾的市占也有顯著增長，從2023年上半年的7.4%上升到11.3%；TCL華星（CSOT）市占則為9.7%，與去年同期相比上升4.5個百分點。

大陸顯示面板產業的成功得益於境內智慧手機製造商如小米、OPPO和vivo對大陸國產OLED顯示面板的強勁需求，這些品牌積極採用國產面板推出新的智慧手機產品。

與此同時，南韓的顯示面板製造商，包括三星顯示和LG顯示，在全球市占從2023年的59.4%下降至49.3%。自從2021年在LCD市場上失去了領先地位後，南韓製造商便將重點轉向了OLED顯示面板市場。

大陸顯示面板製造商在全球OLED面板市場的崛起，反映大陸供應鏈成熟和技術實力增長，以及國際市場對大陸製造的認可度提升。

南韓經濟日報報導，南韓企業在OLED技術投資方面落後大陸，引發擔憂，韓企可能無法抵擋大陸在OLED市場崛起。今年3月底，京東方投資人民幣630億元（新台幣2,772億元）建設8.6代OLED工廠奠基，生產中小型面板。南韓半導體製造商三星和LG總計投資5兆韓元（新台幣1,152億元）同樣建設OLED工廠。