比亞迪7月新車銷量稱冠 增30%
大陸電動車企紛紛公布7月銷售成績單，比亞迪7月新能源汽車銷量34萬2,383輛，年增30.6%。今年1至7月累計銷量達195萬5,366輛，年增28.83%。
造車新勢力方面，理想汽車單月交付5.1萬輛，年增49.4％，創單月交付量新高。與華為合作問界汽車的賽力斯銷量4萬2,176輛，年增508%。理想特別提及「理想L6」單一車款月交付量逾2萬輛，2024年1月至7月共計交付23萬9,981輛。
小鵬汽車7月交付新車1萬1,145輛，年增1%，月增4%。2024年1-7月累計交付新車6萬3,173輛，年增20%。
蔚來7月交付新車2萬0,498輛，連三個月交付逾2萬輛；今年1-7月，蔚來共交付新車10萬7,924輛，年增43.85%。截至目前蔚來累計交付新車55萬7,518輛。
7月小米SU7交付量逾1萬輛，公司預估8月交付量將持續破萬，預計11月提前完成全年10萬輛交付目標。
哪吒汽車7月交付1萬1,015輛。此外，哪吒X海外雙車上市，泰國72小時訂單破1,000輛。8月新哪吒X、哪吒S獵裝車將上市。
極氪汽車7月交付1萬5,655輛，年增30%；1-7月交車10萬3,525輛，年增89%。全新極氪009上市十天大定突破6,000輛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言