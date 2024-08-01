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大陸低空經濟熱 峰飛「空中出租車」完成跨長江首飛

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸峰飛航空的盛世龍eVTOL（電動垂直起降航空器）1日完成跨長江首飛。（取自峰飛航空微信公眾號）
大陸峰飛航空的盛世龍eVTOL（電動垂直起降航空器）1日完成跨長江首飛。（取自峰飛航空微信公眾號）

大陸低空經濟正極速發展，大陸峰飛航空的盛世龍eVTOL（電動垂直起降航空器）1日完成跨長江首飛，從位於南京浦口區的南京市無人機基地起飛，飛越長江並沿江盤旋巡航後返回基地，航程25公里，往返飛行時長10分鐘。這次飛行實現了噸級以上eVTOL首次跨長江飛行。

盛世龍是峰飛航空科技自主研發的5人座eVTOL，又稱為「空中計程車」或「飛行汽車」，巡航速度可達200公里每小時，純電最大航程250公里，據稱核心模組100%實現國產化。

其搭載純電動力，垂直起飛後，在空中轉換為固定翼飛行模式水平巡航，具有直升機靈活起降的特點，但噪音更低且綠色環保，未來可望廣泛運用在城市間的低空出行。

為何選擇跨長江飛行？上海峰飛航空表示，南京作為長江黃金水道上的重要交通樞紐，建有多座長江大橋，但部分跨江行程仍受到長江天然阻隔的影響。以南京無人機基地到對岸的魚嘴濕地公園為例，兩地間直線距離不長，地面車程卻長達20公里，需耗時25分鐘。若採用盛世龍直線飛行，單程僅需5分鐘，可節省80%的時間。

峰飛航空指出，南京也是聞名中外的六朝古都，景點眾多，在假日或高峰期，著名景點周圍的交通較為擁擠。若採用eVTOL作為景點之間的串聯，不僅能緩和塞車，還提供遊客從上空欣賞六朝風采的可能。

盛世龍今年2月27日完成全球首條跨海跨城eVTOL航線首次示範飛行，將深圳至珠海地面車程3小時縮短至飛行20分鐘。峰飛航空表示，目前，「盛世龍」的適航取證工作正按計畫推進中，預計於2026年完成適航取證後投入商業化營運。

大陸峰飛航空的盛世龍eVTOL（電動垂直起降航空器）1日完成跨長江首飛。（取自峰飛航空微信公眾號）
大陸峰飛航空的盛世龍eVTOL（電動垂直起降航空器）1日完成跨長江首飛。（取自峰飛航空微信公眾號）

景點 直升機 計程車 電動

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