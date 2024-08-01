造車新勢力7月成績單出爐 理想創新高、華為問界第二

6月下旬，短短7天的時間，大陸有40家銀行突然消失，它們被合併吸收或收購了。這40家銀行，包括內蒙古和河北各1家，廣東2家，遼寧36家。這反映了一個大趨勢，即在大陸經濟成長趨緩，經濟發展變慢的過程中，中小型銀行正在加速消失。

2024-08-01 18:22