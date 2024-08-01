景氣水準回落…財新7月大陸製造業PMI為49.8 跌破50榮枯線

財新傳媒1日公布，財新7月中國製造業PMI從6月的51.8降至49.8，為該指標九個月來首次跌入萎縮區間，顯示製造業景氣水準明顯回落，並凸顯出政策制定者在提振經濟方面的挑戰。

7月1日公佈的2024年7月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得49.8，較6月下降2個百分點。這是2023年11月以來首次低於榮枯線。

此次PMI的下降可能與多種因素有關，包括全球經濟環境的變化、貿易摩擦等外部因素，以及國內政策調整和市場需求的變動。這些因素可能共同作用於製造業活動，導致7月份的PMI數值低於50榮枯線。

財新智庫高級經濟學家王喆分析，7月大陸國內有效需求不足、市場樂觀預期不強仍是當前最為突出的問題，穩增長、促就業、保民生，加大政策刺激力度，推動前期政策落地見效，更大力度激發市場活力和內生動力，當是近期政策工作重點。

王喆表示，7月製造業供給略有擴張，內需下降，外需穩定，採購量下降，原材料庫存減少，就業收縮程度趨穩，價格水準承壓，製造業企業樂觀情緒略有回升。

從財新中國製造業PMI分項資料來看，製造業仍然呈現供給好於需求的格局。生產指數連續九個月維持在擴張區間，不過7月僅略高於榮枯線，生產擴張幅度有限。需求側表現更為弱勢，新訂單指數自2023年8月以來首次落入收縮區間，投資品類和中間品類的新訂單量下降，消費品類保持增長。據調查企業反映，需求疲弱，客戶削減預算，導致最近新接業務總量下降。不過，外需維持增勢，新出口訂單連續七個月錄得增長，但增速放緩。