中共政治局會議提地方化解債務 要求創造條件加快

中共中央政治局在7月30日召開的會議中提到，要「完善和落實」地方一攬子化債方案，「創造條件加快」化解地方融資平台債務風險。中國學者表示，這顯示在一攬子化債的實施過程中，地方政府仍面臨較大壓力。

澎湃新聞7月30日報導，今年以來，中共的重要會議或文件多次提到有關地方一攬子化債方案。

今年3月兩會期間，中國總理李強在政府工作報告中提到，「統籌好地方債務風險化解和穩定發展，進一步落實一攬子化債方案」，妥善化解存量債務風險、嚴防新增債務風險。

4月召開的中共中央政治局會議指出，要「深入實施地方政府債務風險化解方案」，確保債務高風險省份和市縣既真正壓降債務、又能穩定發展。

7月21日，新華社公布中共20屆三中全會通過的「中共中央關於進一步全面深化改革，推進中國式現代化的決定」全文，當中提到「要完善政府債務管理制度」，建立全口徑地方債務監測監管體系和防範化解隱性債務風險長效機制，「加快地方融資平台改革轉型」。

7月30日，中共中央政治局召開會議，部署下半年經濟工作，當中強調要「完善和落實地方一攬子化債方案，創造條件加快化解地方融資平台債務風險」。

報導指出，此次政治局會議所用的措辭有一些變化，提到地方一攬子化債方案時用「完善和落實」，提到化解地方融資平台債務風險時用「創造條件加快」。

中國的中央財經大學財政稅務學院教授溫來成分析，中央和地方政府都制定了一攬子化債方案，但在實施過程中，地方政府仍面臨較大的壓力。

他舉例，今年上半年地方政府投融資平台的凈融資額呈負增長趨勢，平台公司償還到期債務本息的壓力非常大。

溫來成表示，各地政府投融資平台的狀況有差別，省與中心城市投融資平台的資金較多，且擁有部分優質資產；部分中西部地區區縣的平台融資能力相對較差，缺乏優質資產，難以依靠自身償還所欠債務，可能需要省或中央政府救助。

他表示，這過程可能需要創新制度，「創造條件」解決投融資平台債務問題，如未來地方政府必須在財力許可範圍內進行社會建設，不能盲目舉債搞政績工程。

標普信評工商企業評級部總監王雷表示，過去一年仍存在地方債務管理問題，仍有不少城投企業，特別是層級較低的城投企業出現票據持續逾期、銀行借款逾期或違約等。

王雷認為，「創造條件」意味著中央政府將進一步壓實地方政府化債的主體責任，這或與部分地方政府化債進度恐落後於預期，需加快進度有關。

他又指，在「創造條件」上地方政府應因地制宜，如產業發展較好的區域，可運用產業資源帶來的收益來化債；資源相對匱乏的區域，可由更高級的城投公司對低層級城投進行整合，統一管理債務管理，地方政府或給予財政支持等。

地方政府融資平台是由地方政府設立，表現形式為地方城市建設投資公司（城投公司），其名稱可以是某城建開發公司、城建資產經營公司等。

地方政府融資平台是以政府信用為支撐，直接或間接地有償籌集資金，將資金投向需要發展的領域、行業和項目等。

華爾街日報今年7月曾報導，有經濟學家估計，中國地方政府隱性債務的總規模，已達7兆至11兆美元（約新台幣228兆至358兆元），但實際債務總額無人知曉。

研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）發現，2023年評估近2900個中國地方政府融資平台中，只有1/5有足夠現金支付短期債務和利息。