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連跌27個月…大陸中古屋價格續跌 分析指「以價換量」趨勢延續

中央社／ 台北1日電
中指研究院最新報告顯示，中國7月百城中古屋價格續跌，比去年同期跌6.58%，已連跌27個月，並且連續4個月出現百城中古屋價格全體下跌。報告分析是因「以價換量」趨勢延續。大陸房市示意圖。中新社資料照
中指研究院最新報告顯示，中國7月百城中古屋價格續跌，比去年同期跌6.58%，已連跌27個月，並且連續4個月出現百城中古屋價格全體下跌。報告分析是因「以價換量」趨勢延續。大陸房市示意圖。中新社資料照

中指研究院最新報告顯示，中國7月百城中古屋價格續跌，比去年同期跌6.58%，已連跌27個月，並且連續4個月出現百城中古屋價格全體下跌。報告分析是因「以價換量」趨勢延續。

中指研究院今日發布7月份中國100個城市新建、中古住宅市場銷售數據。

報告指出，7月中國百城中古屋平均價格為每平方公尺人民幣1萬4653元（每坪約新台幣21.8萬），較6月下跌0.74%，已連續27個月下跌，比去年同期下跌6.58%。

報告分析，中古屋持續下跌是因「以價換量」趨勢延續，中古屋成交保持一定活躍度。

新建住宅部分，報告顯示，7月中國百城新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣1萬6443元，較6月上漲0.13%，漲幅收窄0.02個百分點，較去年同期上漲1.64%。

從漲跌城市來看，中國100個城市中，中古屋價格100個城市均較6月下跌，已連續4個月出現百城中古屋價格全體下跌；新房價格則有38個城市較6月上漲，39個城市下跌，23個城市持平。

報告分析，整體來看，在20屆三中全會精神指引下，住房制度改革與政策優化節奏有望進一步加快。長期來看，租購並舉住房制度建設、房地產發展新模式構建將加速，「市場+保障」的住房供應體系將不斷完善。短期來看，因城施策將進一步落實，地方政府將獲得更多調控自主權，未來核心城市供需兩端政策仍有優化可能。

報告指出，隨著政策支持進一步落地見效，核心城市房地產市場有望逐漸企穩，同時下半年在高基數影響減弱下，全國新房銷售較去年同期跌幅預計將收窄。

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