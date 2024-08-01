全面部署下半年經濟工作 陸發改委提六大工作方向

大陸國新辦1日舉行「推動高質量發展」系列主題新聞發布會。針對近日中央政治局召開會議，要以提振消費為重點擴大內需，大陸國家發展改革委副秘書長袁達表示，已對下半年經濟工作作了全面部署，將著力做好六方面工作，包括推出全國統一大市場建設指引、促進汽車家電等大宗商品消費，並且落實好促進房地產市場平穩健康發展。

根據界面新聞報導，六方面工作，一是推動標誌性改革舉措加快落地。推出全國統一大市場建設指引，發布新版市場准入負面清單，創造公平有活力的市場環境。積極培育外貿發展新動能，拓展中間品貿易、綠色貿易，更大力度吸引和利用外資。

二是加力提效實施好宏觀政策。根據形勢變化推出增量政策，不斷提高政策實施效能。統籌抓好「硬投資」和「軟建設」，把項目建設和政策、規劃、機制建設結合起來，加快推進「兩重」建設。推動加力支持「兩新」的政策措施盡快落地見效。

三是積極擴大內需。把促消費放在更加突出的位置，促進汽車、家電等大宗商品消費，推動教育、養老、育幼、家政等服務消費提質擴容，支持文體旅遊高質量發展，不斷優化人員往來便利措施。促進有效投資，推進「十四五」規劃102項重大工程建設，加快地方政府專項債券發行使用，實施好政府和社會資本合作新機制，進一步激發民間投資活力。統籌新型城鎮化和鄉村全面振興。

四是加快建設現代化產業體系。因地制宜發展新質生產力，加強關鍵核心技術攻關，大力發展新興產業和未來產業，推進重點產業轉型發展和優化升級，加快推動落後低效產能出清，促進實體經濟和數位經濟深度融合，有效降低全社會物流成本。

五是穩妥有序化解重點領域風險。落實好促進房地產市場平穩健康發展的新政策，進一步做好保交房工作，加快構建房地產發展新模式。進一步落實一攬子化債方案，有針對性完善相關措施。穩妥處置金融風險，築牢有效防控系統性風險的金融穩定保障體系。

六是加大保障和改善民生力度。抓好高校畢業生等重點群體就業工作，多渠道增加居民收入，深化「一老一小」等公共服務改革。落實好2024-2025年節能降碳行動方案。加強極端天氣和自然災害防範應對，做好迎峰度夏能源保供等工作。

袁達表示，下一步，國家發展改革委將同相關部門一起，全力以赴抓好包括「兩新」工作在內的各項部署落實，圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革，加大宏觀調控力度，深化創新驅動發展，深入挖掘內需潛力，增強經濟持續回升向好態勢，