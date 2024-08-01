振作營商信心 中國發改委：制定民營經濟促進法

中國國家發展和改革委員會（發改委）今天表示，正與多個部門制定民營經濟促進法，完善民營企業參與國家重大戰略的機制，解決經營者在市場准入、公平執法等方面所遇困境。

中國國務院新聞辦公室（國新辦）今天召開「推動高質量發展」系列主題記者會，中國國家發改委副主任趙辰昕於會上作出上述表示。

據國新辦記者會直播內容，趙辰昕於會上指出，國家發改委將貫徹落實20屆三中全會精神，聚焦處理好政府和市場的關係，持續強化重點領域和關鍵環節改革，讓市場「無形之手」充分施展、政府「有形之手」有為善為。

他表示，要做到「放得活、管得住」，可以從兩個方面著手。一方面是，透過改革充分激發各類所有制企業活力，在國企改革方面，加強、改進國有經濟管理，建立國有經濟布局優化和結構調整指引制度，推動國有經濟投入國家安全、科技進步、國計民生、公共服務等重大領域。

趙辰昕提到，在民營經濟方面，將全面落實「促進民營經濟發展壯大的意見」與配套措施，目前國家發改委正會同多個部門制定民營經濟促進法，依法、依規保護民營企業產權和企業家權益，完善民營企業參與國家重大戰略的體制、機制。

他強調，民營經濟促進法可解決經營者在市場准入、要件獲取、公平執法等方面面臨的一些問題，另也將愈加完善中國特色現代企業制度，透過這些措施使各種所有制經濟依法平等使用生產要件、公平參與市場競爭、同等受到法律保護。

趙辰昕提到，另一方面將透過市場體系改革，創造更加公平、更有活力的市場環境，持落實建設高標準市場體系行動方案部署的改革任務，完善產權保護、市場准入負面清單、公平競爭、全面創新、社會信用等制度。

趙辰昕強調，在暢通循環上，下一步重點是加快構建全國統一大市場，將制定全國統一大市場建設指引，破除地方保護、市場分割等障礙，透過這些措施持續地激發社會內生動力和創新活力。