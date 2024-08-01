中國電動車進軍泰國 衝擊日系車銷售重塑市場

中國電動車企大舉進軍海外市場，包括有「亞洲底特律」之稱的泰國。中國電動車扭轉了一向以日系車為主的泰國市場，比亞迪、廣汽埃安等中國車企已在泰國設廠，擴大市占，衝擊日系車銷售。

紐約時報中文網7月31日報導指出，泰國是首批感受到中國汽車品牌突然湧入的國家之一，而且正面臨著這些品牌重塑當地汽車產業的問題。如今泰國隨處可見中國汽車的大廣告牌，且隨著中國車企在當地建廠，土地價格飆升。

報導指出，過去泰國汽車市場是日系車的地盤，但隨著中國汽車品牌大舉進入泰國，去年日產（NISSAN）、馬自達（MAZDA）和三菱等受歡迎的日系車銷量暴跌。在泰國新車銷售占比中，日系車由2022年的86%下降到2023年的75%。中國的比亞迪、長城汽車和上汽集團正在擴大在泰國的市占率。

報導指出，泰國的汽車市場雖然比歐美的小得多，但它是東南亞的最大市場。泰國是東南亞的製造業中心，有「亞洲底特律」之稱。泰國與中國的距離和緊密貿易關係也使中國汽車能快速、廉價地進口到泰國。

諮詢公司Sino Auto Insights的董事總經理塗樂（TuLe）說，「泰國市場適合很多中國品牌，因為中國汽車的價格較低」。

報導指出，泰國經濟疲軟導致今年的汽車銷量大幅下滑，雖然電動車銷量也大幅減緩，但仍比去年成長50%。中國車企運用降價策略應對銷售放緩，讓競爭對手擔心出現價格戰。

報導引述長城汽車泰國銷售總經理崇保玉的說法指出，歐盟對中國電動車加徵關稅，使泰國成為中國車更重要的市場。長城汽車今年5月宣布關閉其位於慕尼黑的歐洲區總部，理由是「歐洲電動汽車市場的挑戰越來越大」。

報導說，目前已有6家中國電動汽車公司在泰國銷售汽車，今年還將有3家公司進入泰國市場。比亞迪、廣汽埃安、長城汽車、合眾旗下的哪吒汽車以及奇瑞等公司已在泰國設廠或正在建廠。

報導指出，泰國經銷商網路V Group Cars擁有44間門市，目前已停止與鈴木汽車的合作，並將馬自達、三菱和福特汽車的門市改為廣汽埃安、哪吒、奇瑞的Omoda和Jaecoo、極氪等電動車品牌的經銷店。

V Group副總裁集拉阿龍孔（Pananya Jira-alongkorn）說，馬自達的銷量「近年來大幅下降」，因為泰國消費者對電動汽車更感興趣，而馬自達「沒有電動汽車」。

報導還指出，透過泰國汽車市場的快速變化可以看到中國車企如何逐漸超越日本和美國的競爭對手，因為日本一直不熱衷於電動汽車，美國市場則由特斯拉主導。