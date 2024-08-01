中國需求疲態待振 李強國常會喊話經濟目標

中國國務院總理李強在國務院常務會議上強調，堅定不移完成全年經濟社會發展目標任務。分析師剖析，市場消費需求收縮使經濟陷入惡性循環，需要政府加大力量拉動內需動能。

李強昨天主持國務院常務會議。據新華社7月31日報導，李強會上表示，堅定不移完成全年經濟社會發展目標任務，要優化、強化宏觀政策，加大宏觀調控力道，要研究推出一批操作性強、效果好、讓群眾和企業可感可及的增量政策措施。

李強提到，要在擴大國內需求、培育壯大新興產業和未來產業、推進高水平對外開放等方面取得更多實質性突破。

第一財經今天報導引述機構專家意見剖析這場會議所釋出的訊息。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，中國7月製造業採購經理人指數（PMI）為49.4，低於50榮枯線，顯示經濟成長有下滑壓力，回穩基礎尚待加強，必須嚴正看待市場主導的需求收縮問題。

張立群認為，企業、民眾愈是不容易賺錢，也愈不敢花錢，需求將會進一步地收縮，應該加強非市場力量，透過加大政府投資作為擴大內需的啟動關鍵，擴大政府投資規模可望帶動企業訂單和生產投資，也會帶動就業情勢和消費需求。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，國常會重申「堅定不移完成全年經濟社會發展目標任務」，另也強調「要優化、強化宏觀政策，加大宏觀調控力度」，這釋放出了政策加碼的訊息。

王青認為，不排除政府將於下半年再加發一定規模超長期特別國債的可能，也有可能再發行一定規模的特殊再融資債券，處理地方政府隱性債務，這些措施都有助於提振內需、化解地方債務風險，目前中央政府負債率比較低，財政政策有發揮空間。

中國國家統計局最新統計數據顯示，中國第1季國內生產毛額（GDP）年增率5.3%、第2季GDP年增率4.7%；經過初步計算，今年上半年GDP年增率5.0%。中國政府工作報告將今年全年經濟成長目標設於5%左右。