Uber攜手比亞迪 全球市場將引入10萬輛比亞迪電動車

網路叫車平台Uber和大陸電動車品牌比亞迪7月31日宣布達成多年期合作，將在全球多個市場的Uber平台上引入10萬輛比亞迪電動車。兩家公司還將合作開發比亞迪自動駕駛汽車。

據澎湃新聞報導，雙方發布的公告指出，合作將首先落地歐洲和拉丁美洲，然後擴展到中東、加拿大、澳洲和紐西蘭等市場。Uber和比亞迪的合作還可能包括為駕駛員提供充電、車輛維修或保險折扣，以及融資和租賃優惠，具體措施將取決於特定市場中最適合司機的方案。

公告指出，調查顯示，電動車的價格和貸款管道仍然是阻礙司機購買電動車的主因。比亞迪電動汽車價格實惠、維護和維修成本較低，並且車型眾多，非常適合用於共享出行。

公告中沒有具體說明比亞迪將為優步提供哪款車型，但在宣傳圖片中出現三款車型：比亞迪海豹、海豹U SUV和Atto 3 SUV。

比亞迪董事長王傳福表示，比亞迪和優步（Uber）都致力於創新，共同構建一個更清潔、更綠色的世界，很高興比亞迪能與優步攜手朝著這個未來邁進。

Uber執行長霍斯勞沙希 (Dara Khosrowshahi) 則表示，作為同類協議中規模最大的一項合作，對此次合作將為司機、乘客和城市帶來的諸多好處感到興奮。霍斯勞沙希指出，當Uber司機改用電動車，可以比普通司機節省高達四倍的排放成本。

比亞迪近期積極出海，據路透31日報導，加拿大遊說事務專員辦公室網站顯示，比亞迪聘請的遊說人士已向加拿大聯邦登記處提交申請，旨在就其預期的市場准入問題與加拿大當局進行溝通，包括建立新業務以及對電動汽車徵收關稅等相關事宜。