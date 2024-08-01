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陸上半年併購活躍 65%金額逾億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家市場監管總局7月30日發布的數據顯示，今年上半年大陸國內併購交易較為活躍，大陸國企持續發揮併購市場壓艙石作用，民企併購信心向好，實體經濟製造業併購交易較多。

中新社報導，今年上半年，大陸國家市場監管總局審結經營者集中案件297件，其中無條件批准282件。總體看，上半年國民經濟延續回升向好態勢，經營者集中案件具體呈現以下特點。

從交易金額看，超億元（人民幣，下同）的案件占比較多。交易金額為1億元以上的經營者集中案件為193件，約占65%；10億元以上的經營者集中案件為94件，約占31%；100億元以上的經營者集中案件19件，最大單筆交易金額為1100億元。

從境內外集中類型看，境內企業投資熱情與活躍度較高。境內企業間集中案件數量最多，為170件，約占57%；境外企業間集中案件為89件，約占30%；境內外企業間集中案件為38件，約占13%。

從所有制結構看，大陸國企持續發揮併購市場壓艙石作用，民企併購信心向好，國企民企間協同合作意向增強。涉及國有企業參與集中案件163件，約占55%；涉及民營企業參與集中案件122件，約占41%；同時涉及國企與民企的集中案件81件，約占27%；涉及外企參與集中案件119件，約占40%。

從行業分布看，交易主要聚焦實體經濟和民生領域。實體經濟製造業的案件數量最多，為101件，約占34%；其他交易數量較多的行業包括水電氣熱生產供應、批發零售、金融、房地產、資訊技術服務、交通運輸等。

從企業註册地看，參與經營者集中的企業來自全球30餘個國家和地區。境外企業間集中主要涉及日本、美國、法國、新加坡、英國等國家。在大陸境內，北京廣東、浙江、山東、江蘇為參與集中企業註册地數量前五大省（市）。

北京 實體經濟 廣東

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