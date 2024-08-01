廣東自貿試驗區 貿易量增29%
廣東省商務廳廳長張勁松7月30日在廣州舉行的記者會上稱，今年上半年，中國（廣東）自由貿易試驗區（廣東自貿試驗區）實現進出口3335億元人民幣，同比增長29%。
中新社報導，張勁松稱，廣東自貿試驗區上半年實際利用外資19.6億美元，以全省萬分之六的土地面積，貢獻了全省7.6%的外貿進出口和1/4的實際利用外資。目前，廣東自貿試驗區內實有企業超29萬家，吸引世界500強企業105家投資項目520個，集聚總部企業220家。截至今年6月底，廣東自貿試驗區累計辦理自由貿易（FT）帳戶資金業務4.9兆元人民幣。
張勁松表示，目前，官方賦予廣東自貿試驗區的各項試點任務已全部落地，形成相當規模的業務量。其中，「跨境理財通」試點產品合計超3300種，粵港澳三地有11.8萬位投資者參與試點，辦理相關資金匯劃685.4億元人民幣。
廣東自貿試驗區成立九年來，全力推進粵港澳服務貿易自由化，擴大對港澳金融、法律、會計、工程、旅遊、檢測認證等服務業開放，累計入駐港澳資企業2.6萬家，實際利用港澳資509億美元，占廣東自貿試驗區實際利用外資逾九成。
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