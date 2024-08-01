快訊

奧運桌球／首次奧運止步8強 小將高承睿落淚記取教訓

聯準會利率連八凍！暗示通膨正趨近目標 為未來降息打開大門

廣東自貿試驗區 貿易量增29%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣東省商務廳廳長張勁松7月30日在廣州舉行的記者會上稱，今年上半年，中國（廣東）自由貿易試驗區（廣東自貿試驗區）實現進出口3335億元人民幣，同比增長29%。

中新社報導，張勁松稱，廣東自貿試驗區上半年實際利用外資19.6億美元，以全省萬分之六的土地面積，貢獻了全省7.6%的外貿進出口和1/4的實際利用外資。目前，廣東自貿試驗區內實有企業超29萬家，吸引世界500強企業105家投資項目520個，集聚總部企業220家。截至今年6月底，廣東自貿試驗區累計辦理自由貿易（FT）帳戶資金業務4.9兆元人民幣。

張勁松表示，目前，官方賦予廣東自貿試驗區的各項試點任務已全部落地，形成相當規模的業務量。其中，「跨境理財通」試點產品合計超3300種，粵港澳三地有11.8萬位投資者參與試點，辦理相關資金匯劃685.4億元人民幣。

廣東自貿試驗區成立九年來，全力推進粵港澳服務貿易自由化，擴大對港澳金融、法律、會計、工程、旅遊、檢測認證等服務業開放，累計入駐港澳資企業2.6萬家，實際利用港澳資509億美元，占廣東自貿試驗區實際利用外資逾九成。

人民幣 廣東 自貿試驗區

延伸閱讀

副總統：堅持自由民主 加強台日各領域交流

融灣發展 廣東推台企優化布局

凱米出海後直撲福建而去 恐攜巨量水氣襲大陸10餘省

小南門幫前幫主「矮仔偉」遭槍決 家屬低調舉行告別式

相關新聞

陸製造業PMI連三月萎縮 專家：經濟有放緩壓力

大陸國家統計局昨（31）日發布7月製造業採購經理指數（PMI）為49.4，比前月略降0.1個百分點，受到新訂單下降和工業...

陸搶救地方財政 消費稅擬下劃

大陸房地產市場持續低迷，導致依賴賣地收入的地方政府財政緊張。為此，中共廿屆三中全會提出深化財稅體制改革，大陸財政部昨日明...

萬物到家 陸無人機催動新商機

急救物資、血液樣本、特色農產品、普通外賣……近年來，隨著低空經濟趨熱，無人機配送的物資實現了從應急類、特殊物資到普通貨物...

陸電子業競爭力 華為奪冠

中國電子信息行業聯合會7月30日在江西省吉安市發布2024年度電子信息企業競爭力報告（下稱報告）及前百家企業（百強企業）...

廣東自貿試驗區 貿易量增29%

廣東省商務廳廳長張勁松7月30日在廣州舉行的記者會上稱，今年上半年，中國（廣東）自由貿易試驗區（廣東自貿試驗區）實現進出...

高速裝設 陸充電樁已逾1024萬

大陸國家能源局7月31日舉行記者會介紹上半年能源形勢。大陸國家能源局綜合司副司長張星在會上表示，截至今年6月底，大陸全國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。