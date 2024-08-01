陸電子業競爭力 華為奪冠

中國電子信息行業聯合會7月30日在江西省吉安市發布2024年度電子信息企業競爭力報告（下稱報告）及前百家企業（百強企業）名單，華為、比亞迪、聯想位列名單前三。

中新社報導，當天，中國（吉安）電子信息大中小企業融通對接暨2024年度電子信息競爭力前百家企業發布活動在江西吉安舉行。中國電子信息行業聯合會以企業自主申報為原則，基於企業2023年的經營數據，利用指數模型，編製了該項報告。

據統計，本屆競爭力前百家企業（百強企業）2023年主營業務收入合計6兆5380億元（人民幣，下同），同比增長10%。百強企業中，主營收入超過1000億元的有16家；入圍企業最高主營收入規模超過6000億元，最低主營收入接近100億元。

此外，在中國電子信息行業對外貿易整體增速放緩的背景下，上述百強企業2023年出口額達到1兆5393億元，同比增長7.2%。

電子信息百強企業發布活動已舉辦38屆。中國大陸工業和信息化部電子信息司二級巡視員吳國綱表示，百強企業的規模日益擴大、質量效益明顯提升、結構調整持續推進，對於促進電子信息行業的發展壯大和轉型升級，發揮積極支撐引領作用。