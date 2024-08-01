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高速裝設 陸充電樁已逾1024萬

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸民眾在長沙市長沙縣㮾梨充電站，為新能源車充電。 （新華社）
大陸民眾在長沙市長沙縣㮾梨充電站，為新能源車充電。 （新華社）

大陸國家能源局7月31日舉行記者會介紹上半年能源形勢。大陸國家能源局綜合司副司長張星在會上表示，截至今年6月底，大陸全國充電樁總量達到1024.4萬台，同比增長54%。

中新社報導，大陸新能源汽車發展迅猛，目前保有量已經超過2400萬輛。旺盛的充電需求下，大陸正加快構建高質量充電基礎設施體系，支撐新能源汽車的快速發展。

張星介紹，大陸充電設施規模不斷擴大。截至6月底，公共樁312.2萬台，私人樁712.2萬台，公共樁額定總功率超過1.1億千瓦。

充電網絡範圍也在持續延伸。張星指出，上半年大陸全國新能源汽車充電量約513億千瓦時，同比增長40%，五一假期單日高速公路充電量創歷史新高。截至目前，高速公路服務區（含停車區）已累計建成2.72萬台充電樁，基本覆蓋大陸所有省份。

大陸農村地區充電弱點也正加快補齊。據張星介紹，大陸超過三分之一的省分已將充電設施布局至所有鄉鎮，有力支撐了新能源汽車下鄉。

下一步，大陸國家能源局將繼續推動構建高質量充電基礎設施體系，助力交通運輸綠色低碳轉型與現代化基礎設施體系建設。

綠色 記者會 高速公路

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