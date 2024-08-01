萬物到家 陸無人機催動新商機

急救物資、血液樣本、特色農產品、普通外賣……近年來，隨著低空經濟趨熱，無人機配送的物資實現了從應急類、特殊物資到普通貨物的轉變，助力萬物到家，便利大陸民眾生活的同時，蘊藏著更多行業新機遇。

中新社報導，「我們於2017年啟動無人機配送服務的探索。」美團無人機相關負責人說，截至2024年6月底，美團無人機已在深圳、上海、廣州等城市開通31條航線，累計完成訂單超30萬單。

順豐於2018年獲得大陸國內首張無人機航空運營（試點）許可證，2023年在粵港澳大灣區實現低空物流配送大規模常態化運營。目前，順豐在粵港澳大灣區的低空物流日均運營單量超2萬單，普通快遞也能使用無人機運輸。

重慶被譽為山城、江城，獨特、豐富的地形，為低空經濟發展提供廣闊的空間。據中共重慶市委軍民融合發展委員會辦公室有關負責人介紹，目前，重慶已在「無人機+醫療」「無人機+巫山脆李」「無人機+花椒」「無人機+跨省物流運輸」等方面展開探索。

無人機貨運，尤其是城市低空貨運，對安全性的要求更高。除了感知避障、懸停等防撞、安全備降功能保障外，亦需行業更多關注、投入，以保證萬無一失。

行業人士稱，在一項運輸方案實施前，他們會進行大量的測試飛行，開展各類極端場景暴力測試，以形成豐富的飛行經驗與問題處理能力；此外，還圍繞運控系統、監管安全、商業保險等，採取全面的安全措施。

無人機快遞、送餐等新業態出現，會給行業帶來哪些改變？美團無人機相關負責人表示，無人機的存在主要是為了把時效有強需求或是人力難及的配送場景做得更好，比如翻山越嶺送餐、夜間送藥、為封閉學校服務等。未來，美團無人機將向社會提供無人機飛手、無人機安全員、無人機裝配員等崗位。

重慶工商大學成渝地區雙城經濟圈協同發展中心研究員莫遠明認為，隨著無人機快遞、送餐的普及運用，傳統騎手、快遞員的工作將受到衝擊，但就此認為無人機會取代騎手還為時尚早。這是因為無人機快遞、送餐的服務性能、效能改進完善需要時間，傳統配送也會不斷轉型。

重慶理工大學副教授祁文傑也認為，無人機配送的發展，將與傳統配送方式形成互補關係而非完全替代。他說，在經濟性方面，無人機快遞、送餐需要進一步降本增效；相關法律法規尚不完善，需要進一步明確和規範。

多位行業人士認為，低空物流網絡是未來十年的城市新基礎設施。他們建議，官方可以將貨運無人機運營所需的場地、電氣、通信等資源納入智慧城市建設規劃，支持和推動城市低空物流網絡建設。