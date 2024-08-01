陸搶救地方財政 消費稅擬下劃

大陸房地產市場持續低迷，導致依賴賣地收入的地方政府財政緊張。為此，中共廿屆三中全會提出深化財稅體制改革，大陸財政部昨日明確表示，下一步考慮推動消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方，以拓展地方財源。

大陸目前的消費稅涉及菸、酒、小汽車、成品油等十五個稅目徵收，去年總稅額超過人民幣一點六一兆元，占整體稅收百分之八點九，規模僅次於增值稅和企業所得稅。不過，消費稅是大陸四大稅種中唯一未實行央地共享的稅種，收入全歸中央所有。

大陸財政部副部長王東偉昨日在國務院新聞辦記者會說明三中全會所提出的涉稅改革時表示，下一步考慮推動消費稅徵收環節「後移」並穩步「下劃」地方，統籌考慮中央與地方收入劃分、稅收徵管能力等因素，分品目、分步驟穩妥實施，拓展地方收入來源，引導地方改善消費環境。

陸媒指出，所謂「下劃」是將部分比例或部分稅目的消費稅收入劃給地方政府；「後移」則是由過去生產方代繳後移至批發商或零售商向所在地稅務機關代繳，即將課稅環節從生產端後移至消費端。

大陸《財經》雜誌引述中央財經大學財政稅務學院教授白彥鋒表示，今年大陸中央安排對地方轉移支付人民幣十點二兆元，部分消費稅後移下劃後，有利增加地方政府造血和自力更生能力，同時減少消費稅先上解、再下劃的行政管理摩擦成本。

據銀河證券測算，假設消費稅改革中全部稅種徵收環節後移，並按百分之五十比率下劃地方，將分別增加東、中、西、東北地區省份稅收收入三三○八億元、一五六○億元、一五九三億元、五百億元。

由此來看，預料地方將有更多動力推出刺激本地消費的政策，改善消費基礎建設，釋放消費動能。但白彥鋒點出，地方徵管成本的提高亦不容忽視。此外，區域發展不平的問題仍難以解決，欠發達地區稅收增加空間有限，東部地區獲得稅收轉移絕對值較大。

值得一提的是，消費稅改為央地共享，並不能完全取代過去幾十年的「土地財政」，徹底解決地方政府財源問題。《財經》指出，二○二一年高峰時地方政府土地使用權出讓金收入達人民幣八點五兆元，消費稅在總量上和短期內難以抵銷土地出讓銳減對地方財政的拖累。