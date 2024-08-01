陸鼓勵外商投資高新產業

大陸正對2022年版鼓勵外商投資產業目錄進行修訂。據了解，修訂後新版繼續以製造業作為重點方向，同時促進服務業和製造業融合發展，加大對先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域支持力度。

中國證券報報導，鼓勵外商投資產業目錄是大陸重要的外商投資促進政策，也是重要的外資產業和區域政策，對支持外資發展、引導外資產業投向具有重要作用。而該目錄對於比照外資辦理的台商也產生效用。

報導指出，中西部地區外商投資優勢產業目錄的修訂將充分挖掘各地方資源稟賦和產業條件，因地制宜加大對基礎製造、適用技術、民生消費等領域支持力度。

大陸發改委3月中旬表示，已啟動鼓勵外商投資產業目錄修訂工作，當時透露以製造業作為重點方向。修訂過程將透過實地調研、召開座談會等多種形式，與外國商會、外資企業充分溝通，聽取各方面的意見和訴求。

中共20大三中全會後公布的「決定」中，提及要深化外商投資與對外投資管理體制改革，發改委主任鄭柵潔表示，要擴大鼓勵外商投資產業目錄，合理縮減外資准入負面清單，落實全面取消製造業領域外資准入限制措施，通過前述「一加一減一清零」，進一步擴大開放吸引外資。