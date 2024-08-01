中概股 再現外資撤出潮

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
中概股再現走資潮。 （路透）
中概股再現走資潮。 （路透）

中概股再現走資潮，彭博報導，截至7月26日的一周，投資者從重押中國股票的Vanguard FTSE新興市場ETF淨流出逾5.06億美元（約台幣165.6億元），規模為四年來最大。iShares安碩MSCI中國ETF單周資金流出量亦達到10.4億美元（約台幣340.5億元），創紀錄新高。上述兩者皆反映資金正撤出中概股。

彭博提到，Vanguard FTSE新興市場ETF為全球第二大追蹤新興市場股票的ETF，其最大持倉國家為中國，占資產淨值的25%。

Global X Active India 基金和Global X EM ex-China 基金的高級投資組合經理Malcolm Dorson表示，大多數人不想再購買廣泛的資產類別，而是開始具體了解他們認為有價值的地方，不論是中國以外的新興市場、特定國家，還是新興市場消費或高股息等主題。

此前，據香港媒體報導，針對恒生科技指數表現似乎未能受惠全球人工智慧（AI）趨勢，晨星亞洲股票研究總監陳麗子稱，她相信是由於成份股包含不同類型科技公司，如電動車導致其整體表現受累。不過，她相信，目前是買入中概科技股時機，料部分中概科技股與全球科技股的估值差距未來將會有所收窄。

ETF 新興市場

延伸閱讀

Fed決策在即！緊盯第3段會後聲明、沙盤推演3情境

美科技股慘摔一大波 是時候該進場了？要先從這項指標找端倪

台幣本月表現在亞幣墊底 才一個月對日圓竟重貶6.8％

大型科技股在發布財報前走跌 拖累美股史指、那指

相關新聞

陸製造業PMI連三月萎縮 專家：經濟有放緩壓力

大陸國家統計局昨（31）日發布7月製造業採購經理指數（PMI）為49.4，比前月略降0.1個百分點，受到新訂單下降和工業...

陸搶救地方財政 消費稅擬下劃

大陸房地產市場持續低迷，導致依賴賣地收入的地方政府財政緊張。為此，中共廿屆三中全會提出深化財稅體制改革，大陸財政部昨日明...

萬物到家 陸無人機催動新商機

急救物資、血液樣本、特色農產品、普通外賣……近年來，隨著低空經濟趨熱，無人機配送的物資實現了從應急類、特殊物資到普通貨物...

陸電子業競爭力 華為奪冠

中國電子信息行業聯合會7月30日在江西省吉安市發布2024年度電子信息企業競爭力報告（下稱報告）及前百家企業（百強企業）...

廣東自貿試驗區 貿易量增29%

廣東省商務廳廳長張勁松7月30日在廣州舉行的記者會上稱，今年上半年，中國（廣東）自由貿易試驗區（廣東自貿試驗區）實現進出...

高速裝設 陸充電樁已逾1024萬

大陸國家能源局7月31日舉行記者會介紹上半年能源形勢。大陸國家能源局綜合司副司長張星在會上表示，截至今年6月底，大陸全國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。