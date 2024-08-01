中概股 再現外資撤出潮

中概股再現走資潮，彭博報導，截至7月26日的一周，投資者從重押中國股票的Vanguard FTSE新興市場ETF淨流出逾5.06億美元（約台幣165.6億元），規模為四年來最大。iShares安碩MSCI中國ETF單周資金流出量亦達到10.4億美元（約台幣340.5億元），創紀錄新高。上述兩者皆反映資金正撤出中概股。

彭博提到，Vanguard FTSE新興市場ETF為全球第二大追蹤新興市場股票的ETF，其最大持倉國家為中國，占資產淨值的25%。

Global X Active India 基金和Global X EM ex-China 基金的高級投資組合經理Malcolm Dorson表示，大多數人不想再購買廣泛的資產類別，而是開始具體了解他們認為有價值的地方，不論是中國以外的新興市場、特定國家，還是新興市場消費或高股息等主題。

此前，據香港媒體報導，針對恒生科技指數表現似乎未能受惠全球人工智慧（AI）趨勢，晨星亞洲股票研究總監陳麗子稱，她相信是由於成份股包含不同類型科技公司，如電動車導致其整體表現受累。不過，她相信，目前是買入中概科技股時機，料部分中概科技股與全球科技股的估值差距未來將會有所收窄。